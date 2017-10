"Puterea maritimă a ţării capătă o nouă dimensiune, iar Forţele Navale trebuie să-şi reconfirme rolul de pilon principal"

Interviu cu șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral dr. Alexandru Mîrșu

"Puterea maritimă a țării capătă o nouă dimensiune, iar Forțele Navale trebuie să-și reconfirme rolul de pilon principal"

- Domnule contraamiral, ne aflăm în zi de sărbătoare pentru întreaga suflare marinărească. Ce semnificație are această zi pentru Forțele Navale Române?- Ziua Marinei Române are, pentru toți marinarii militari, o semnificație și o încărcătură specială. Este, pe de o parte, sărbătoarea creștină a Adormirii Maicii Domnului, iar pe de alta, este sărbătoarea tuturor celor care în activitatea, profesia sau pasiunea lor au legătură cu marea sau fluviul, cu porturile, cu navele sau cu șantierele care construiesc aceste nave.Tradiția sărbătoririi Zilei Marinei a fost păstrată aproape neîntrerupt din anul 1902, când au avut loc la Constanța primele serbări dedicate special Zilei Marinarilor. În prezent, Ziua Sfintei Marii și Ziua Marinei este și sărbătoare națională și nu puțini sunt cei care vin la Constanța și în celelalte orașe-port special pentru a fi alături de marinari și a vedea spectacolul pregătit special pentru această zi.- Avem parte de o dinamizare a activităților militare la Marea Neagră, mai ales în contextul tensiunilor dintre Rusia și NATO. Cum se resimte această stare la nivelul Forțelor Navale Române, văzute de partenerii și aliații noștri ca un punct de securitate și control în zonă?- Este adevărat, prezența navelor NATO în Marea Neagră s-a intensificat în ultimii doi ani. Pentru navele și echipajele noastre a fost un prilej bun de perfecționare a pregătirii alături de partenerii din Alianță, de creștere a interoperabilității cu aceștia.Am participat în acest an alături de navele grupărilor SNMG2 (Standing NATO Maritime Group 2) și SNMCMG2 (Standing NATO Maritime Group Mine Counter Measures 2) la exercițiul BREEZE în Bulgaria, SEA SHIELD, exercițiu organizat de Forțele Navale Române și la SEA BREEZE, exercițiul organizat de omologii din Ucraina. Pe timpul prezenței Grupărilor NATO Permanente din Mediterana - SNMG2 și SNMCMG2 în Marea Neagră, nave ale Forțelor Navale Române au fost integrate în aceste Grupări. Fregata „Regina Maria” a participat la exerciții ca parte integrantă a grupării SNMG2, iar dragorul maritim Sublocotenent „Alexandru Axente” a acționat ca membru al grupării permanente SNMCMG2.- A fost o jumătate de an foarte încărcată pentru Forțele Navale Române, cu multe exerciții și misiuni alături de parteneri NATO. Ce urmează în perioada următoare, ce evenimente sunt prevăzute?- În contextul evoluției mediului de securitate, puterea maritimă a țării capătă o nouă dimensiune, iar forțele navale trebuie să-și reconfirme rolul de pilon principal al afirmării acesteia.Vom participa în continuare, alături de navele NATO, la creșterea nivelului de securitate în zona Mării Negre, iar pe plan național, ne propunem să menținem nivelul de pregătire al echipajelor cel puțin la nivelul certificat până în prezent în misiunile desfășurate alături de aliați.România trebuie să dispună de o Forță Navală credibilă, bine structurată, cu capabilități combative pe măsura responsabilităților ce-i revin la mare și fluviu, cu nave moderne și multifuncționale, interoperabile cu cele ale statelor membre NATO și UE.- Anul trecut, pe vremea aceasta, la nivelul Ministerului Apărării, se vorbea despre un amplu program de modernizare a fregatelor „Regele Ferdinand” și „Regina Maria”. În ce stadiu se află acest proces și dacă va fi extins și la alte nave?- În acest an, a demarat etapa a doua din programul de modernizare a fregatelor, un program important pentru noi, pentru asigurarea unor capabilități care țin de securitatea națională a României. Și tot în acest an, au intrat în serviciul Forțelor Navale Române cele trei remorchere achiziționate de la Șantierul Naval Damen din Galați. Două dintre acestea vor asigura manevra navelor militare și serviciile de intervenție în Portul Militar Constanța, iar cel de-al treilea va opera în portul Mangalia. A fost un proiect care a mers foarte bine de la început și până la intrarea în serviciu a navelor.Strategia de dezvoltare și înzestrare a Forțelor Navale pe termen mediu și lung are în compunere programe de achiziții și modernizări a căror finalitate o reprezintă crearea unei structuri echilibrate de capabilități moderne necesare îndeplinirii unui spectru larg de misiuni independent, cât și în cooperare cu alte categorii de forțe.- În această sfântă zi, cu o semnificație aparte, ce le transmiteți colegilor dvs., aflați în slujba țării sub stindardul Forțelor Navale?- Acum, la moment aniversar, țin să evidențiez în mod special faptul că realizările obținute au fost posibile datorită muncii și profesionalismului tuturor celor care compun marea familie a Forțelor Navale, militari și civili deopotrivă. Devotamentul, abnegația și profesionalismul au fost și sunt garanția îndeplinirii obiectivelor asumate de Armata României în domeniul maritim.Forțele Navale se bazează pe echipaj, o noțiune deloc abstractă, impusă de necesitățile și nevoile vieții pe mare, pe de o parte, și ale vieții la bordul navei, pe de altă parte. Fără a fi parte din echipaj, izolat, nimeni nu poate face aproape nimic în marină.La acest moment festiv, sub privirile și ocrotirea Maicii Domnului, urez tuturor celor aflați sub semnul ancorei - colegilor marinari civili, polițiștilor de frontieră, lucrătorilor portuari și constructorilor navali - putere de muncă și noi împliniri profesionale și personale!