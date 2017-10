Puştanii înţeleg ce e "sexul", dar nu şi "hoţia"

Din aberațiile Codului Penal

Puștanii înțeleg ce e "sexul", dar nu și "hoția"

Ştire online publicată Luni, 02 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

De la ce vârstă își poate da un copil consimțământul pentru a întreține relații sexuale? Este destul de matur, la 12 sau 13 ani, pentru a se considera că „a vrut“ să facă sex? Legea penală consideră că este, așa că îi pedepsește mai blând pe cei care susțin sus și tare că și puștoaica a vrut să descopere iubirea carnală. În schimb, psihologii contrazic legea!Coșmarul pe care-l trăia o copilă de 14 ani, din satul constănțean Poiana, a ajuns săptămâna trecută în atenția oamenilor legii, după ce fata a fugit de acasă. Găsită de polițiști, ea nu a mai rezistat și printre lacrimi i-a implorat să nu o ducă înapoi, povestind cum, de ani buni, este abuzată sexual. Tatăl vitreg, Dan Marian Neculăică, cel care ar fi trebuit să o ocrotească de relele din lume, a siluit-o încă de pe când avea 11 ani. Suspectul a fost reținut și dus la audieri, dar anchetatorii nu l-au acuzat de comiterea infracțiunii de viol, ci de cea de „act sexual cu un minor”. O infracțiune mai puțin gravă, pentru care riscă mai puțini ani de închisoare. Astfel, dacă pentru violarea unui minor ce nu a împlinit 16 ani și pe care-l are în îngrijire, ar fi riscat să ajungă după gratii pentru o perioadă de la 5 la 12 ani, pentru că a întreținut acte sexuale cu un minor, asupra căruia are autoritate și influență, riscă între 2 și 7 ani, după cum prevede Codul Penal. Este doar un exemplu dintre cazurile în care adulți care au abuzat de copii au scăpat de acuzația de viol. Explicațiile au venit pe surse neoficiale: nu au existat suficiente probe pentru a dovedi că minora „nu a vrut” (?!), că a fost obligată!Așa cum a explicat procurorul Mihai Stanciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, „în cazul infracțiunii de «act sexual cu un minor» se prezumă că minorul și-a dat consimțământul, în vreme ce în cazul infracțiunii de viol, nu”. Altfel spus, Codul Penal consideră că un minor are capacitatea psihică necesară pentru a-și da acordul pentru un act sexual!De la ce vârstă își poate da minorul consimțământul pentru sex?În legislația penală românească, nu este precizată, explicit, vârsta de la care minorul își poate da consimțământul, ci doar anumite împrejurări în care, dacă acesta există, agresorul riscă o pe-deapsă mai mică!„Nu se precizează o vârstă de la care se poate da consimțământul, în legislația noastră penală. De exemplu, până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă un major a abuzat de autoritatea sau de influența sa asupra victimei, riscă să fie pedepsit cu închisoare de la 2 la 7 ani, pentru act sexual cu un minor”, ne-a precizat avocatul Gabriel Grigore.Ba chiar, potrivit Codului Penal, acest consimțământ poate fi dat de minori mai mici de 13 ani, fără a se preciza o limită minimă. Cei intervievați ne-au precizat că, în practică, se ține cont de faptul că un copil până în șapte - opt ani nu poate să-și dea consimțământul. Așa că, în astfel de cazuri, se reține în sarcina suspectului, infracțiunea de viol. În schimb, dacă are peste vârsta menționată, se poate să-și fi dat acordul, spun anchetatorii, iar legea penală îi susține!Psihologii contrazic legea penalăÎn schimb, psihologii îi contrazic atât pe anchetatori, cât și Codul Penal. „În jurul vârstei de 12 - 13 ani și chiar și mai târziu, minorii nu au maturitatea necesară, din punct de vedere psihic, sexual, pentru a-și da consimțământul, pentru a înțelege, pentru a-și asuma actul sexual. Nu sunt suficient de dezvoltați din punct de vedere psiho-sexual. În organismul lor au loc tot felul de modificări. Apoi, trebuie ținut cont de bagajul emoțional negativ, dezechilibrat pe care-l au, pe fondul unui mediu social problematic. Sunt ușor influențabili, inclusiv de un posibil agresor sexual”, ne-a precizat psihologul Cristina Gemănaru.Potrivit specialistului, vârsta de la care adolescenții sunt suficient de dezvoltați psihologic și sexual pentru a înțelege implicațiile actului sexual, astfel încât să se țină cont de un posibil consimțământ, este de 16 ani, la fete, și de 17 - 18 ani, la băieți. Deci nu 13 și chiar mai puțin, așa cum prezumă Codul Penal că este posibil! De altfel, inclusiv polițiștii și avocați sunt de acord că „legea penală nu acoperă toate situațiile și are nevoie de modificări”.Paradox privind minoriiParadoxal, așa cum a punctat și psihologul Roxana Onea, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, „minorul până în 14 ani nu răspunde penal, întrucât nu are discernământ. Iar între 14 și 16 ani discernământul este stabilit după o expertiză psihiatrică”, a adăugat psiho-logul.Altfel spus, legiuitorii români consideră că minorii sub 14 ani nu au suficientă minte pentru a diferenția binele de rău, atunci când sunt trimiși de adulți să jefuiască locuințe, dar sunt destul de maturi pentru a accepta să întrețină relații sexuale cu adulți, iar în situațiile respective adulții primesc pedepse mai mici decât dacă i-ar fi violat!