Puşlamalele care nu răspund penal pot fi ţinute în frâu

Există soluții!

Pușlamalele care nu răspund penal pot fi ținute în frâu

Delicvenții care nu au împlinit încă 14 ani (și, în consecință, nu răspund penal!) le dau mari bătăi de cap constănțenilor. Aproape noapte de noapte sparg mașini sau intră în case, pentru a fura. În alte județe, autoritățile au găsit soluții pentru a-i ține în frâu, iar conducerea Protecției Copilului Constanța dorește să aplice și în județul nostru metoda respectivă.Delicvența juvenilă este o problemă în județul Constanța. Puștani cu vârste între 11 și 14 ani, care abia au mers la școală câteva zile și abia știu să-și scrie numele, sunt deja experți în spargerea de mașini sau în jefuirea locuințelor. „Operează” în doar câteva secunde, iar când ajung pe mâinile polițiștilor recunosc cu nonșalanță că ei sunt autorii, ba chiar le povestesc și cum au procedat, de care „puncte slabe” au profitat.Un exemplu în acest sens este Nicușor; a împlinit de curând 14 ani, este internat într-un centru de plasament din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, și se poate „mândri” că a spart peste 80 de autoturisme. Nici nu i-a trebuit prea mult timp, căci într-o singură noapte a spart zece mașini, în orașul Ovidiu.În cazul acestor minori, care nu au vârsta legală pentru a răspunde penal, polițiștii ridică din umeri: nu-i pot reține și nu-i pot duce cu propunere de arestare în fața judecătorilor. Altfel spus, soluția nu este în ograda lor!În schimb, alte autorități pot acționa, legal, pentru a-i „cuminți” pe acești minori problematici, iar soluțiile au fost puse deja în aplicare în alte județe. Astfel, de câțiva ani, în județele Brașov și Vaslui funcționează, în subordinea direcțiilor de protecția copilului, centre pentru reabilitarea copiilor delicvenți. Aceste centre au fost înființate în mod special pentru copiii care comit infracțiuni, dar nu răspund penal, fie pentru că au sub 14 ani, fie pentru că au între 14 și 16 ani, iar expertiza psihiatrică a demonstrat că nu au avut discernământ în momentul comiterii faptelor.Județele care au găsit soluțiiLa Centrul pentru Copilul Delincvent Ghimbav, din județul Brașov, sunt internați 25 de minori cu vârste între 8 și 14 ani. Centrul este păzit, zi și noapte, de agenții unei firme private de securitate și are și un sistem de pază cu alarmă și camere video de supraveghere. În consecință, minorii, care ajung aici în baza unei hotărâri a instanței de judecată de plasament special în cadrul acestei unități, nu pot pleca după cum au chef. Mai mult, ne-a precizat asistentul social Emilia Ciocoiu, pentru că mulți dintre micuți nu au fost la școală, în centru au fost înființate două clase în cadrul programului „A doua șansă”. „Copiii petrec la noi maximum doi ani, iar ulterior, în funcție de rapoartele întocmite de noi, în care descriem evoluția lor, instanța este cea care dispune dacă sunt reintegrați sau nu în familie”, a adăugat reprezentantul centrului.Un astfel de centru există și la Vaslui. Aici sunt 12 locuri, iar minorii trăiesc în module de tip familial. Nu sunt păziți 24 de ore din 24, precum la Brașov, iar specialiștii desfășoară programe pentru reabilitarea lor. Irina Cîmpeanu, purtător de cuvânt al Protecției Copilului Vaslui a precizat pentru „Cuget Liber” că și aici minorii sunt găzduiți până când psihologii consideră că au fost reabilitați.Și Constanța vrea un centru pentru delicvențiUn astfel de centru doresc să înființeze și reprezentanții Protecției Copilului Constanța. Până în prezent, însă, demersurile lor nu au fost încununate de succes.„Am încercat să obținem fonduri structurale pentru înființarea unui astfel de centru, în 2012. Am încheiat un parteneriat cu direcția din Tulcea, dar tot nu am putut să obținem fonduri, pentru că erau prea puține cazuri, iar costurile erau mult prea ridicate raportat la cazuistica noastră. De la nivelul Autorității Naționale (n.r. pentru Protecția Copilului) ni s-a recomandat să aducem la cunoștința instanțelor că pot să dispună măsura instituirii plasamentului într-un astfel de centru și să le îndrumăm către centrele de reabilitare a copiilor delicvenți care există deja în țara noastră”, ne-a declarat Petre Dinică, directorul DGASPC Constanța. Chiar și așa, reprezentanții respectivei instituții spun că nu se dau bătuți, ci caută alte soluții pentru a înființa un astfel de centru și la noi în județ.