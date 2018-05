Pușcăriașii vor beneficia de 20 de zile scăzute din pedeapsă pentru fiecare carte scrisă: Proiectul UDMR a fost aprobat de deputații juriști

Ştire online publicată Luni, 23 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia juridică a Camerei Deputaților a dat luni raport favorabil unui proiect de lege inițiat de UDMR care prevede, printre altele, ca persoanele condamnate care elaborează lucrări științifice publicate, invenții sau inovații brevetate să beneficieze de 20 de zile scăzute din pedeapsă, iar persoanele condamnate până până la un an de închisoare, chiar și pentru fapte de corupție, cu excepția celor care au comis fapte cu violență să execute pedeapsa în arest la domiciliuAstfel, proiectul prevede ca regimul închis să se aplice inițial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depășește 13 ani, scrie news.ro.De asemenea, regimul semideschis se aplică inițial persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violență la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depășește 13 ani, respectiv persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 3 ani în cazul unor fapte comise cu violență.O altă modificare prevede ca pentru fiecare elaborare de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate să se scadă 20 de zile din pedeapsă.Totodată, o altă prevedere stabilește că persoanele condamnate la pedeapsa închisorii de până la un an execută pedeapsa în arest la domiciliu, exceptate fiind persoanele condamnate pentru fapte comise cu violență. Acestă prevedere ar urma să se aplice și persoanelor condamnate care mai au de executat un an din pedeapsa inițială a închisorii mai mare de un an.Același proiect mai prevede că persoanele condamnate au dreptul de a participa, în condițiile legii, la înhumarea sau incinerarea soțului sau soției, a unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică, iar solicitarea pentru ieșirea din penitenciar va fi însoțită de precizarea deținutului a locului din țară unde urmează să se deplaseze și a itinerarului urmat. Verificările privind existența cazului de deces invocat în cererea de acordare a permisiunii de ieșire se efectuează de conducerea penitenciarului, în cel mult 24 de ore de la formularea cererii. Dacă verificările nu se finalizează în termenul de 24 de ore, permisiunea va fi acordată.