Purtaţi centura de siguranţă?

Purtați centura de siguranță?

Direcția Rutieră din cadrul Poliției Române a realizat un studiu referitor la portul centurii de siguranță în timpul conducerii vehiculelor. Cercetarea a fost realizată la nivel național, în primul semestru al acestui an. Potrivit polițiștilor, trei sferturi dintre șoferii respondenți au susținut că poartă întotdeauna centura de siguranță, în vreme ce 15,2% au declarat că o poartă „adeseori”. În schimb, 11,5% au afirmat că poartă centura de siguranță „uneori”, iar 2,2% dintre cei chestionați nu poartă niciodată centura. Dintre șoferii care nu poartă niciodată centura de siguranță, cei mai mulți realizează drumuri mai lungi (mai mult de 100 km zilnic - 35,3%) și se deplasează cu precădere ziua (58,8%). În cazul deplasărilor cu mai multe persoane în mașină, 70,3% dintre șoferii intervievați au afirmat că numai pasagerul din față poartă centura de siguranță. La rândul lor, cei care transportă copii sub 3 ani în autoturism obișnuiesc, în procent de 68,2%, să îi plaseze în scaun special pentru pasagerii sub 3 ani, pe bancheta din spate. În week-end-ul acesta, polițiștii intenționează să realizeze o acțiune la nivel național de verificare în trafic a portului centurii.