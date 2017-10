„Punctele negre” ale Constanţei

„Punctele negre” ale Constanței

Dintre cele cinci „zone ale morții”, identificate de Poliția Rutieră pe șoselele din județul Constanța, doar două vor fi semnalizate, în curând, cu un nou indicator rutier: „Punct negru”. În cazul celorlalte trei porțiuni de drum, Direcția Regională de Drumuri și Poduri a luat alte măsuri. An de an, sute de români sfârșesc tragic, în accidente rutiere, iar alte câteva mii sunt răniți grav. De aceea, la începutul acestui an, Direcția Rutieră și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADR) au realizat o hartă a porțiunilor de drum cele mai periculoase, unde au avut cele mai multe accidente, soldate cu mulți morți și răniți, urmând ca fiecare sector de șosea identificat să fie semnalizat, ulterior, cu un nou indicator rutier, „Punctul negru”, însoțit de mesajul „Atenție, zonă cu risc ridicat de accidente 1,0 km”. În județul Constanța, au fost identificate cinci astfel de zone, dar până în prezent, în niciuna nu a fost montat indicatorul respectiv. De altfel, conducerea CNADR a afirmat, într-o adresă transmisă ziarului „Cuget Liber”, că urmează să fie semnalizate în acest mod doar porțiunile unde nu au fost luate alte măsuri. Nicio măsură preventivă pe DN 3 După cum reiese din adresa CNADR, cea mai mare atenție a fost acordată sectoarelor de drum de pe DN 2A (dintre Constanța și Ovidiu), aici fiind montate atât separatoare de drum, cât și un sens giratoriu și limitări de viteză. În schimb, în zonele periculoase identificate pe DN 3 (care traversează localitățile Valu lui Traian și Murfatlar), sectoare de drum unde au avut loc accidentele rutiere soldate cu cel mai mare număr de morți, nu au fost luate, încă, măsuri. În aceste zone ar urma să fie montate panourile care indică faptul că este vorba de porțiuni de drum periculoase. Când urmează, însă, să fie montate respectivele indicatoare, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri nu au știut să ne precizeze. Trebuie menționat, totodată, că Serviciul Poliției Rutiere a transmis solicitări privind montarea de separatoare și pe porțiunile respective; necesitatea instalării respectivelor separatoare a fost explicată de polițiști prin faptul că, în urma dării în folosință a porțiunii dintre Cernavodă și Constanța din Autostrada Soarelui, pe vechiul traseu, respectiv pe DN 3, șoferii au tendința să apese pe accelerație, ceea ce ar putea duce la accidente tragice. Soluțiile drumarilor În următoarele rânduri, vă prezentăm „punctele negre” de pe șoselele constănțene și măsurile preventive, așa cum au fost comunicate de Mircea Pop, directorul general al CNADR. l DN 2A, între kilometrii 201,00 și 202,00 (n.r. - între cartierul Palazu Mare și orașul Ovidiu, unde în perioada 2007 - 2011 au avut loc 11 accidente, soldate cu șase morți și 10 răniți grav) - potrivit reprezentanților companiei naționale, între km 200 și 205 a fost limitată viteza de circulație la 70 de km/oră; l DN 2A, între kilometrii 203,10 și 204,10 (n.r. - zona cartierelor rezidențiale Tomis Plus și Boreal, unde, în aceeași perioadă amintită, au avut loc 12 accidente, soldate cu 5 morți și 7 răniți grav) - reprezentanții CNADR au menționat că aici „a fost reamenajată intersecția tip girație DN 2A - DC89 și a fost montat separator axial de drum pe sectorul km 203 +100 - km 203 - +530". l DN 39, între kilometrii 8,20 și 9,20 (n.r. - de la intersecția cu șoseaua spre Cumpăna, până după podul peste Canalul Poarta Albă Midia Năvodari, unde au avut loc zece accidente, soldate cu trei morți și șapte răniți grav) - drumarii au comunicat că în zona respectivă „a fost montat separator fizic axial”. l DN 3, între kilometrii 252,25 și 253,25 (n.r. - între Valu lui Traian și Murfatlar, unde au avut loc 10 accidente, soldate cu 8 morți și 4 răniți grav); - DN 3 între kilometrii 246,00 și 247,00 (n.r. - în localitatea Valu lui Traian, unde au avut loc 10 accidente, cu 6 morți și 4 răniți grav).Ultimele două sectoare de drum menționate, „în perioada următoare vor fi semnalizate cu indicatoarele «Punct negru»”, ne-a mai comunicat directorul Mircea Pop.