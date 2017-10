Puncte de vedere. Aiureala din Tomis Nord. Argumentele Poliţiei. Dar… logica?

Puncte de vedere. Aiureala din Tomis Nord. Argumentele Poliției. Dar… logica?

Știrea că în cartierul Tomis Nord vor fi instituite două sensuri unice - sensul unic de pe strada Tulcei va fi dinspre strada Ștefăniță Vodă către bulevardul Tomis, iar pe strada Badea Cârțan, dinspre bulevardul Tomis către strada Ștefăniță Vodă - a captat, mai mult decât justificat, interesul cititorilor, în special al celor care locuiesc în zonă. E firesc ca oamenii să fie interesați de fenomen, mai ales atunci când decizia îi va arde la timp și buzunare.Personal, mi-am expus, ieri, un punct de vedere, considerând propunerea Poliției (aprobată de Primărie) drept o prostie / tâmpenie. Opinia mea a fost completată de multe alte comentarii ale cititorilor, care, cunoscând bine problemele din cartier, și-au exprimat nemulțumirea față de această hotărâre care va aiuri și mai tare circulația în cartier.Astăzi, Poliția Rutieră a ținut să răspundă. Un răspuns la care, sincer și cu regret, spun că mă așteptam. Un răspuns redactat „din birou”, completat cu „o pasă” către administrația publică.„Primăria trebuie să studieze posibilitatea amenajării unei parcări supraetajate sau subterane. Tot Primăria trebuie să studieze posibilitatea lărgirii unei străzi la trei sau patru benzi”, afirmă polițiștii rutieri. „Zona este extrem de aglomerată, iar sensul unic este o rezolvare rapidă și cu costuri minime”, mai afirmă polițiștii.Și Poliția Locală și-a expus motivația: „Această zonă este una cu probleme. Anul trecut, am avut cel puțin 30 de solicitări de la cetățeni cu privire la autoturisme care încurcă traficul, iar asta doar pe strada Badea Cârțan”.XXXBuuuuuuun! Am ascultat părerea polițiștilor, care nu aduce nimic nou sau un argument logic, și îmi mențin poziția. Decizia este o prostie / tâmpenie. În zonă, una nu mai aglomerată decât altele, se circulă decent, fie că este ploaie, gheață sau ninsoare. Se circulă cu viteze reduse. E firesc, în zonă există școală, biserică, magazine, cabinete medicale, piață, etc. Nici strada Tulcei, nici strada Badea Cârțan nu-s piste de raliu! Traficul NU SE BLOCHEAZĂ, chiar dacă șoferii se lovesc adeseori de nesimțirea taximetriștilor din capătul străzii Tulcei.Cât despre cele 30 de sesizări înregistrate de Poliția Locală ÎN DECURS DE UN AN, cifra - permiteți-mi vă rog o ironie, mi se pare „colosală”! - nu cred că impunea luarea unei astfel de decizii care să afecteze buzunarele / timpul locuitorilor din zonă. Interesant de aflat ce tip de autoturism încurca traficul. Cel mai probabil, erau taxiuri (și pentru ei există alte metode de corectare pe care văd însă că nu le corectează nimeni!) sau mașini parcate pe locurile de parcare rezervate.Nu știu dacă, înainte de a face această propunere, Poliția a făcut un sondaj de opinie în rândul constănțenilor - șoferi și chiar pietoni - din zonă. Să vedem câți dintre ei își doresc și câți nu o astfel de măsură, menită a le toca timpul și banii.XXXPe de altă parte, felicit Poliția Rutier / Locală / administrația publică pentru decizia de a „radia”, după mai bine de 15 ani, indicatorul „Acces Interzis” din capătul prelungirii străzii Tulcei, indicator care, de-a lungul timpului, a creat multe polemici între locuitorii noului cartier de case și polițiști. Sincer, bravo!