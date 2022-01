Puitorul de mine și plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, final de misiune în teatrul de operații din Marea Mediterană

Nava militară românească a plecat din țară la data de 23 septembrie, iar în perioada 1 octombrie - 31 decembrie a fost integrată în gruparea navală permanentă a UE din Mediterană și a desfășurat misiuni de asigurare a respectării embargoului armelor impus Libiei de către ONU (Organizația Națiunilor Unite) și de combatere a traficului ilicit de produse petroliere, droguri și persoane, prin monitorizarea traficului maritim și prin executarea de inspecții la navele suspecte din Marea Mediterană.La ceremonia de primire au fost prezenți ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.„Prezenţa activă şi constantă a marinarilor militari români în teatrele de operaţii din Marea Mediterană demonstrează capacitatea ridicată a Armatei Române de a furniza securitate în regiunea extinsă a Mării Negre în cadrul misiunilor specifice conduse atât de Alianţa Nord Atlantică, cât şi de Uniunea Europeană şi Consiliul de Securitate al ONU”, a afirmat ministrul Dîncu.Referitor la importanţa sacrificiului marinarilor militari români prin prezenţa lor în teatrele de operaţii alături de aliaţi, ministrul Apărării Naţionale a subliniat că astfel este asigurată securitatea României.„Sacrificiul pe care dumneavoastră îl faceţi este important, pentru că noi, pentru prima dată în istoria României, avem o umbrelă de securitate, participăm activ într-o alianţă politico-militară, o alianţă care pentru prima dată ne asigură din punct de vedere strategic securitatea noastră. Participăm la acţiunile NATO sau cele ale Uniunii Europene şi prin asta ne asigurăm securitatea prezentă şi viitoare a României. Vreau să vă spun că sacrificiul dumneavoastră nu este numai un efort deosebit pe care îl faceţi, ne bucurăm foarte mult că prin profesionalismul dumneavoastră reuşim să fim mândri în Alianţa Nord-Atlantică şi să ne facem toate obligaţiile pe care ni le-am asumat”, a mai afirmat ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu.„Sperăm că în viitor nu o să fie numai profesionalismul dumneavoastră care să arate excepţional în alianţa respectivă, sperăm că o să vă putem asigura şi o dotare la nivelul celorlalte ţări, la nivelul ţărilor cele mai dezvoltate. Aş dori să vă asigur, de aceea, că efortul dumneavoastră nu este în van şi constituie pentru noi, cei care navigăm doar pe pământ, un impuls pentru a continua paşi concreţi în proiectul nostru de a înzestra Armata Română cu tot ceea ce are nevoie pentru a putea să ne apărăm şi să ne îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat în această alianţă. Ceea ce faceţi dumneavoastră ne arată un lucru foarte important – antrenamentul este jumătate din victorie, iar ceea ce aţi făcut în această misiune, toate rapoartele pe care le-am primit, inclusiv ale aliaţilor, vreau să vă spun că vă onorează şi vă transformă, deşi eraţi şi înainte, dar este încă o confirmare a faptului că sunteţi o elită a Armatei Române. Vă mulţumesc pentru curajul de care aţi dat dovadă în îndeplinirea misiunilor, departe de ţară, departe de cei dragi. Nu doar eu împărtăşesc această idee, ci şi comandanţii dumneavoastră şi partenerii noştri internaţionali”, a mai spus ministrul Apărării Naţionale.Pe durata celor trei luni de participare la Operația „IRINI”, puitorul de mine și plase 274 a parcurs 10.000 de mile marine, în 1.200 ore de marș, a interogat peste 230 de nave comerciale care tranzitau aria de responsabilitate, a executat 25 de acțiuni de tip IMINT (Imagery Intelligence – analizarea încărcăturii navelor prin intermediul fotografierii), iar la zece dintre acestea au fost desfășurate vizite de promovare a valorilor Uniunii Europene și de conștientizare a importanței securității maritime regionale.Comandată de căpitan-comandorul Daniel Gheorma, nava militară românească a îndeplinit, pentru al doilea an consecutiv, o misiune de interes major pentru Forțele Navale Române. În perioada ianuarie - iunie 2020, puitorul de mine „Viceamiral Constantin Bălescu” a asigurat comanda grupării navale permanente NATO de luptă contra minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group Two), cu care a executat misiuni specifice în Marea Neagră și Marea Mediterană, fiind cea mai lungă misiune de luptă executată de o navă militară a României într-un teatru de operații navale.