Psiholog din Constanţa, condamnat la închisoare pentru luare de mită

Psiholog din Constanța, condamnat la închisoare pentru luare de mită

Conform procurorilor DNA, în perioada aprilie – august 2017, Oana Danciu, în mai multe rânduri și la diferite intervale de timp, a pretins și a primit de la o persoană (martor în cauză) mai multe sume de bani totalizând circa 70.000 lei.În schimbul acestor bani, ea a afirmat că are influență asupra unor persoane din cadrul Universității Maritime Constanța, Autorității Navale Române și Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale, pe care le poate determina să creeze anumite facilități martorului: angajarea pe postul de operator dană, promovarea unor examene, obținerea unui brevet de marinar etc.Instanța a decis și confiscarea sumei de 70 de mii de lei de la aceasta. Oana Danciu a fost obligată la plata sumei de 2200 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Decizia Tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.„Respinge, ca nefondata, cererea formulata de inculpata Danciu Oana de schimbarea a incadrarii juridice. In baza art.291 alin.1 Cod penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedura penala, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta: Condamna pe inculpata Danciu Oana la pedeapsa de 1(unu) an si 4(patru) luni inchisoare i pedeapsa complementard a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a si b Cod penal pe o perioada de un an dupd executarea pedepsei principale. Pedeapsa aplicata inculpatei Danciu Oana se executa in conditiile art.60 Cod penal. În baza art.65 Cod penal: Interzice inculpatei Danciu Oana, cu titlu de pedeapsa accesorie, exercitiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a si b Cod penal. In baza art.291 alin.2 Cod penal: Confisca de la inculpata Danciu Oana, in folosul statului, suma de 70.000 lei. In baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedura penala: Mentine masura asiguratorie a sechestrului dispusa prin ordonanta nr.171/P/2017 din data de 15.12.2017 a Directiei Nationale Anticoruptie — Serviciul Teritorial Constanta, asupra cotei parte detinuta in indiviziune de inculpata Danciu Oana din imobilul — locuinta, cu suprafata de 68,30 mp, situat in mun. Constanta, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.35, bl. L20, sc. C, et. 5, ap. 97, judetul Constanta, cu o valoare de impunere de 247.848 lei. In baza art.274 alin.1 Cod penal: Obliga inculpata Danciu Oana la plata sumei de 2200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in folosul statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi 02 mai 2018”, se arată în minuta judecătorească.