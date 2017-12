PSD vrea să modifice Codul Penal. Condamnații vor face "pușcărie" acasă?

Aleșii neamului nu au slăbit deloc ritmul în perioada sărbătorilor, cel puțin în ceea ce privește proiectele de modificare a Codului penal și Codului de procedură penală. Ultimele propuneri vizează ca pedeapsa cu închisoarea de până la trei ani să se execute doar la domiciliu și scad pedepsele pentru luare de mită și trafic de influență. Pragul abuzului în serviciu revine în prim-plan, inițiatorii propunerilor argumentând că sancțiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube „substanțiale”, începând de la suma de 200.000 de euro.Parlamentarul Cătălin Rădulescu, cunoscut în ultima vreme drept deputatul „mitralieră”, după ce a amenințat protestatarii că va folosi un AKM pe care-l deține acasă, a revenit cu forțe proaspete după pauza prilejuită de Crăciun. Împreună cu alți colegi de-ai săi, deputatul Rădulescu are o serie de propuneri legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.Acestea se referă, printre altele, la posibilitatea ca persoanele condamnate până la trei ani de închisoare, indiferent de fapta comisă, să execute pedeapsa la domiciliu. Potrivit proiectului, față de forma în vigoare, scade limita inferioară a pedepsei (de la 3 ani la 1 an) și dispare sintagma „sau pentru altul” în ceea ce privește darea de mită și traficul de influență. În același timp, cumpărarea de influență „pentru altul” ar urma să fie dezincriminată.„Rațiunea modificării propuse este aceea de a scădea gradul de aglomerare din închisorile românești. De asemenea, în cazul persoanelor grav bolnave (de exemplu de cancer, boli cardio-vasculare grave, diabet) condițiile de detenție pot să înrăutățească starea de sănătate a condamnaților. Având în vedere comparația dintre limitele pedepselor din România și din celelalte state ale Uniunii Europene, starea sistemului judiciar românesc în ceea ce privește condițiile de detenție și gradul de aglomerare, comparația între media europeană privind pedepsele aplicate (sub 1 an) și media pedepselor din România (7 ani), se poate concluziona că în România există cel mai greu regim sancționar din UE”, se arată în expunerea de motive inițiată de deputatul Cătălin Rădulescu.Deputatul Cătălin Rădulescu mai dorește abrogarea integrală a articolului 299 din Codul penal, care se referă la „folosirea abuzivă a funcției în scop sexual”. Parlamentarii au luat această decizie în cadrul proiectului întrucât, spun ei, noțiunea de favoruri sexuale nu poate fi determinată precis.Nu în ultimul rând, modificările la Codul de procedură penală vizează îngreunarea dispunerii măsurilor preventive și a denunțurilor, totodată, deputații PSD dorind înlocuirea sintagmei „suspciune rezonabilă” cu sintagma „dincolo de orice îndoială”.„Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni”, stabilește alineatul 1 al articolului 202, din proiectul de modificare a Codului penal și a Codului de procedură penală, semnat de 39 de senatori și deputați PSD.