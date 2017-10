Proxeneţii Niţel din Cernavodă, băgaţi după gratii. Instanţa le-a confiscat peste 150.000 euro

Proxeneții Nițel din Cernavodă, băgați după gratii. Instanța le-a confiscat peste 150.000 euro

Proxeneții din Cernavodă care racolau tinere și le trimiteau „la produs” în Italia și Spania au fost condamnați la închisoare. Gheorghe Nițel, „capul” rețelei, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru proxenetism. De asemenea, Ion Nițel a fost condamnat la doi ani și șase luni cu executare, pentru aceeași faptă, în timp ce un alt membru al grupării fratele celor doi mai sus menționați, Eugen Nițel, a avut parte de aceeași condamnare. Alături de cei trei a fost condamnată, la doi ani de închisoare și o femeie, Ramona Mariana Sima, tot pentru proxenetism, însă cu suspendare.În plus, trei femei, prostituate, au primit condamnări la închisoare cu suspendare. Andreea Matei, Laura Cercel și Vasilica Oprea au primit câte un an de închisoare cu suspendare condiționată pentru prostituție.În plus, instanța a menținut toate măsurile asigurătorii aplicate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia. „…sechestrul asigurător asupra imobilelor inculpaților Nițel Ion și Nițel Eugen, respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare, titulari inculpați Nițel Ion și Nițel Gheorghe; sechestrul asigurator pentru suma de 9.500 euro consemnată la CEC pe numele inculpatului Nițel Gheorghe. Dispune confiscarea specială a următoarelor sume de bani: de la inculpatul Nițel Gheorghe suma de 57.040 euro, de la inculpatul Nițel Ion suma de 55.890 euro, de la inculpatul Nițel Eugen suma de 49.845 euro, de la inculpatul Nițel Gheorghe suma de 1.850 euro”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.Reamintim că polițiștii din Cernavodă au efectuat, în luna iunie a acestui an, trei percheziții domiciliare în orașul Cernavodă, în urma cărora au „săltat” trei bărbați suspectați de comiterea infracțiunii de proxenetism. Oamenii legii spun că frații Eugen Nițel, de 29 de ani, Gheorghe Nițel, de 33 de ani, și Ion Nițel, de 32 de ani, ar fi trimis „în perioada 2011 - 2013, în Spania și Italia, două tinere majore, pentru practicarea prostituției, în scopul obținerii de foloase materiale. Surse judiciare spun că cei trei ar fi obținut sume importante de bani de pe urma acestei afaceri. În urma descinderilor, polițiștii au ridicat suma de 9.500 de euro, 100 grame de bijuterii și un pașaport turistic emis pe numele uneia dintre cele două fete.