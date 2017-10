PROTESTELE CONTINUĂ LA CONSTANŢA / Mii de persoane s-au adunat în faţa Prefecturii

1

Tradatorii?

Ii avetzi chiar in opozitia politica,in : pnl, usr, usb si pdl, in frunte cu johanis kw " sapte case ", casele au fost obtinute din asa zisele "meditatzii", masinile de lux, concediile facute in zone exotice, deplasarile 52 x2=104, adica intr-un an Bucuresti-Sibiu si retur, deplasarile facute sub forma cohortelor, adica cu o armata de : pazitori platitzi de pe urma platitorilor de taxe si impozite, adica si de romanii care nu-s iubitzi de johanis kw pentru ca el iubeste : "poporul, guvernul si parlamentul meu"! ciolos dj, gorghiu alina, turcan raluca, dan nicu......,opozitia politica din Romania, avetzi cu ce si cu cine sa va " laudatzi, si sa va mandritzi " ?! Rusineeeee sa va fie, ca suntetzi niste aventurieri, incompetentzi si incapabili politici