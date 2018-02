Proteste mute în mai multe orașe importante ale țării

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Au fost proteste mute, sincronizate, sâmbătă, în trei orașe importante ale țării, la miezul zilei. Așa cum se întâmplă de două luni deja la Sibiu, oamenii s-au adunat și la Cluj Napoca și la Iași. Timp de 15 minute au stat cu ochii pe sediile PSD, protestând fața de implicarea politicului în justiție.Pietonala din fața sediului PSD din Cluj-Napoca s-a umplut de oameni la 12 fix. Zeci de protestatari s-au așezat pe cinci rânduri și au stat nemișcați un sfert de oră. Printre ei, a fost șo unul dintre organizatorii manifestațiilor din Sibiu, de unde a fost preluat modelul acestui protest.„Am avut o întâlnire la Bruxelles unde am participat împreună cu alte organizații civice și acolo ne-au spus că ar fi interesant să încercăm să organizăm o rețea de proteste în țară, proteste tăcute, prin care să afirmăm faptul că noi credem în destinul european al României și că felul în care PSD guvernează România e antieuropean”, a explicat sibianul.Oamenii militează pentru o justiție independentă.„Vreau să transmit ceea ce am pe pancartă. Vreau legi pentru cetățeni, nu pentru politicieni”, a declarat un alt participant.„S-a vorbit foarte mult despre acest subiect și iată că în sfârșit putem să și tăcem”, explică un al treilea.La aceeași oră, și la Iași a fost organizat un protest mut. Tot în fața sediului PSD.„Suntem solidari cu colegii și cu românii din Sibiu, din Cluj și din alte orașe ale țării. Vrem să arătăm conducătorilor acestei țări că vedem tot ce fac. Că suntem nemulțimiți de ceea ce fac”, explică un participant.„Simțim că protestele noastre vor aduna până la urmă o masă mai mare de oameni. Noi păstrăm flacăra vie de un an încoace. Și de aceea ne pregătim ca în cazul în care cei de la guvernare nu ne ascultă vocile, ne vom uni într-un glas mai mare”, spune o femeie.„Este un nou protest de susținere a statului de drept . Este un nou protest pentru a susține o Românie democratică, europeană”, arată un bărbat.Mișcarea de la Sibiu a început în decembrie cu o manifestație care a durat 60 de ore. De 53 de zile protestatarii se adună în fața sediului PSD Sibiu, potrivit Digi24.ro.