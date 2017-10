Proteste la Penitenciarul Poarta Albă. Gardienii: cine va supraveghea deţinuţii? Nu ştim, nu este problema noastră

Proteste la Penitenciarul Poarta Albă. Gardienii: cine va supraveghea deținuții? Nu știm, nu este problema noastră

După ce deținuții au renunțat la proteste, este rândul lucrătorilor din Penitenciarul Poarta Albă să reia acțiunile de protest, nemulțumiți de discriminare, salarii mici și lipsă de personal.Reprezentanții Sindicatului Național al Lucrătorilor de Penitenciare, împreună cu reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor au dat startul în tot sistemul penitenciar unor acțiuni sindicale care au un scop bine determinat și anunță proteste la începutul săptămânii viitoare, pe data de 26 septembrie.Acesta va fi ultimul semnal înainte de mitingul din București. Luni, 26 septem-brie, între orele 9.00 și 11.00, în fața Penitenciarului Poarta Albă va avea loc un miting de protest susținut de angajați ai Penitenciarului Poarta Albă și Peniten-ciarului Spital Poarta Albă. În lipsa unor reacții concrete, după această etapă mai este stabilită o singură mișcare, miting în fața Ministerului Justiției la care se estimează un număr de 2.000 de par-ticipanți.„Discriminare impusă, la nivel guvernamental“Prin OUG 20/2016, se stabilește că salariații din familia ocupațională apărare și ordine publică, inclusiv cei din penitenciare, trebuie să aibă incluse în salariu sume compensatorii reprezentând salariul de merit în plată în anul 2009. „Cu toate acestea, ministrul Muncii și al Justiției, decid peste lege faptul că deși în penitenciare a existat salariu de merit în plată în 2009, totuși norma nou adoptată, chiar dacă nu conține elemente de ambiguitate, nu ar trebui aplicată și pentru agenții și ofițerii din penitenciare, pentru că salariile lor sunt bune și pentru că celelalte instituții din sistemul național de apărare se opun, motiv pentru care la data de 10 septembrie 2016 toate salariile plă-tite în structura de apărare au inclus acest drept, cu excepția penitenciarelor”, se arată în comunicatul SNLP Filiala Peni-tenciarului Poarta Albă și Spital Poarta Albă.Peste un milion de ore suplimentare necompensatePensionările masive în sistem vor crea în următoarea perioadă 1.800 de posturi libere. În acest moment, 1.100 de posturi pot fi ocupate. 1.100.000 de ore suplimentare au fost efectuate până în acest moment, necompensate cu timp liber, iar în ceea ce privește concediul de odihnă situația este și mai dramatică. „Suntem în luna septembrie și într-o majoritate covârșitoare a unităților penitenciare, procentul de efectuare a concediului de odihnă este de aproximativ 30%. Toate acestea cre-ează presiune pe salariați, afectează capacitatea acestora de acoperire a întregii palete de activități ce trebuie efectuate cu deținuții. Cine va păzi penitenciarele, cine va supraveghea deținuții, cine îi va escorta? Nu știm și nu ar trebui să fie problema noastră. Am acceptat compromisul până în punctul în care am aflat că nimeni nu dă doi bani pe eforturile noastre. Am transmis clar Ministerului Justiției și Ministerului Muncii: aplicați această lege și vom lăsa alte probleme pe plan secundar. Suntem conștienți că nu pot fi soluționate toate într-un an teh-nocrat. Însă, dacă desconsiderarea se transformă în discriminare, apreciem că nu mai avem nimic de pierdut și reac-ționăm ca atare”, se arată în încheierea comunicatului de presă.