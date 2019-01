Protestatarii care au bătut o jandarmeriţă la mitingul diasporei din 10 august au fost eliberaţi

Protestatarii care au bătut o jandarmeriță la mitingul diasporei din 10 august au fost eliberați

Cei patru bărbați acuzați că au agresat-o fizic pe jandarmerița Ștefania Nistor la mitingul diasporei din 10 august au fost lăsați în liberate. Judecătorii au decis ca cei patru să fie puși sub control judiciar.Ilie Laurențiu Gabriel, Tănase Claudiu Florentin, Dobre Claudiu Mihai și Cojoacă Ionuț Liviu sunt cei patru bărbați care au fost inițial reținuți pentru violențele de la miting, dar instanța i-a plasat apoi în arest la domiciliu. Cei patru agresori au contestat decizia la Judecătoria Sectorului 1, care le-a dat câștig de cauză. Cei patru au fost eliberați sub control judiciar.“Dispune înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu dispusă față de inculpații Ilie Laurențiu Gabriel, Tănase Claudiu Florentin, Dobre Claudiu Mihai și Cojoacă Ionuț Liviu cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile", se arată în decizia instanței.În timpul protestului din 10 august, jandarmerița Ștefania Nistor a fost prinsă de mai mulți huligani, după ce a rămas în urma coloanei care se deplasa printre manifestanți. Agresorii au lovit-o cu pumnii și picioarele, i-au smuls părul, iar femeia a ajuns la spital. În plus, unul dintre bătăuși i-a furat pistolul.