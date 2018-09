PROTEST LA PENITENCIARUL POARTA ALBĂ! Ce nemulţumiri au angajaţii

PROTEST LA PENITENCIARUL POARTA ALBĂ! Ce nemulțumiri au angajații





- stoparea împuternicirilor ilegale – cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de management superior si încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri, unele deja ilegale prin depășirea limitei de 1 an permisa de lege. Chiar directorul general al ANP Marian Dobrică este ilegal împuternicit de 3 luni.





- eliminarea discriminărilor salariale – cerem aplicarea legii cadru a salarizării (L153/2017) si pentru personalul din sectorul de apărare ordine publica si siguranță națională începând cu octombrie 2018.





- aprobarea Statutului polițistului de penitenciare – cerem ministerului Justiției sa includă si observațiile sindicatelor in proiectele transmise, prin forțarea procedurii de avizare, la Parlament.





- încetarea abuzului asupra pensionarilor – cerem eliminarea din legislație a scamatoriei legislative prin care, începând cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanță de urgenta, pensiile angajaților din penitenciare, polițiștilor si militarilor.



- plata integrala a orelor suplimentare curente – cerem ministrului Justiției sa aplice corect prevederea legala obținută in Parlament de către sindicate referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ 2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate in termen de 60 de zile. - încetarea abuzului asupra pensionarilor – cerem eliminarea din legislație a scamatoriei legislative prin care, începând cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanță de urgenta, pensiile angajaților din penitenciare, polițiștilor si militarilor.

Angajații de la Penitenciarul Poarta Albă (membri ai Sindicatului Național SINPEN 2016 Constanța) vor participa duminică, 16 septembrie 2018, la o acțiune de pichetare a Penitenciarului Poarta Albă. Acțiunea se petrece în cadrul celorlalte acțiuni de protest declanțate la nivel național de către Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.Revendicările sindicaliștilor sunt:- condiții de lucru mai bune – ministrul Justiției a promis acum 1 an standarde privind condițiile de lucru in penitenciare si un plan multianual de investiții, dar nu s-a ținut de cuvânt. In schimb, bugetul pentru investiții a fost redus la jumătate.plata orelor suplimentare restante – in continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplătite. Ministrul Justiției s-a angajat acum 6 luni la ca reacție la refuzul unor colegi de a intra in serviciu ca acestea vor fi plătite, dar nu s-a ținut de cuvânt.