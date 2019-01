Protest cu vopsea roşie şi cuţie, la Ministerul de Justiţie, după crima comisă de un puşcăriaş eliberat în baza recursului compensatoriu

Cuțite și vopsea roșie au fost aruncate luni pe scările din fața intrării în sediul Ministerului de Justiție în semn de protest față de crima comisă în weekend la Mediaș de un bărbat eliberat din închisoare în baza recursului compensatoriu.

Mai mulți lideri ai mișcării #rezist au fost săltați de polițiști din fața Ministerului de Justiție și duși la sectie.







Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost înjunghiat mortal, sâmbătă trecută, de un criminal eliberat înainte de termen, în baza legii recursului compensatoriu. Cearta a pornit într-un club din Mediaș și a fost surprinsă pe camerele de supraveghere din zonă. Recidivistul a fost prins de polițiști în duminică după-amiază.







Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat, luni, că după crima de la Mediaș trei bărbați au fost reținuți și vor fi prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Doi dintre ei au fost eliberați în baza recursului compensatoriu. Doi dintre suspecți sunt cercetați pentru omor, iar unul pentru loviri și alte violențe. Victima a fost lovită cu cuțitul de unsprezece ori și a primit numeroase lovituri cu pumnii și picioarele în cap. Decesul a survenit din cauza hemoragiei masive, în urma tăierii arterei și venei femurale.







Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat după ce i s-a cerut demisia pe fondul efectelor legii recursului compensatoriu. După ce un criminal eliberat anticipat în baza acestei legi a ucis din nou, Toader afirmă că nu a avut nicio implicare în redactarea și promovarea actului normativ.







"In repetate randuri, am aratat urmatoarele: ca proiectul de lege a fost initiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce eu am devenit ministru si ca studiul de impact nu se face dupa ce legea intra in vigoare!", scrie Tudorel Toader pe Facebook.







sursa: romaniatv.net