Protest al magistraţilor, la Constanţa. "Se îngreunează lupta anticorupţie şi împotriva criminalităţii"

3

PORNOCRATIA PESEDISTA

Cand mediocritatea pretinde ca este si aurita si capabila sa guverneze , ajunge sa detina puterea in Stat, primele masuri luate sunt menite sa-si consolideze puterea. In fruntea listei cu " reformele " promise, sta subordonarea institutiilor Statului. prioritate avand Justitia. Partidele inventate de fostii nomeclaturisti se pretind democrate , Pentru realizarea scopurilor reale , ascunse in spatele programelor demagogice , se recurge la politici diversioniste menite sa ameteasca electoratul inca nedeprins cu democratia reala . Dupa cum evolueaza lucrurile in Romania, PSD ajutat de cei doi complici ALDE si UDMR, este pe cale sa instaureze in Romania PORNOCRATIA , in care valorile democratice sunr reduse la o promiscuitate de notiuni si masuri cu caracter penal si antisocial in domeniile vitale ale vietii noastre : jaf in economie , paralizie in Justitie , prostitutie si proxenetism in politica . Toti politicianistii sunt facuti din aceeasi faina , dar unii , prin comportamentul lor ating monstruozitatea . Ne referim la Iordache zis Ciordache , Serban Nicolae , Firea Gabriela , Olguta vasilescu , Ecaterina Andronescu , Dragnea , Nicolicea , Tariceanu etc . Moartea ex-regelui Mihai , un spectacol deșănțat platit cu banii din bugetul statului ofera ticalosilor ocazia de a pune in discutie posibilitatea revenirii la monarhie . Sa admitem ca monarhia ca institutie poate fi acceptata daca " poporul " vrea acest lucru . Stiu cetatenii ce camarilla " regala " va sta cu regele la masa ? Avand in vedere ca regele domneste nu guverneaza , nimic nu se va schimba in bine in Romania care va fi guvernata in continuare de aceeasi ticalosi , prin rotatie si decret regal . Dupa cum merg lucurile , este evident ca ne asteapta zzile si mai grele . Avem totusi o speranta . Dupa cum reactioneaza magistratii , procurorii si ceilalti reprezentanti ai Justitiei , ne gandim cu placere la ce-i asteapta pe cei care ne conduc astazi daca vor ajunge pe mana lor . Si vor ajunge !