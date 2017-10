Protecţia Copilului a demarat o anchetă Doi fraţi au fugit de acasă, în căutarea libertăţii!

Protecția Copilului a demarat o anchetă Doi frați au fugit de acasă, în căutarea libertății!

Nu au destulă libertate acasă - asta spun doi frați din Constanța, de 13 și respectiv 15 ani, de câteva luni, de când fug săptămânal de acasă. Polițiștii Secției 4 Poliție spun că situația celor doi minori, Mihai Dan Lazăr, de 13 ani și a surorii lui, Beatrice Camelia Lazăr, de 13 ani, le-a fost adusă la cunoștință la sfârșitul anului trecut, prima dată când cei doi au fugit de acasă. De atunci, nu trece săptămână în care părinții celor doi să nu calce pragul secției, plângând și reclamând că copiii lor iar au fugit. „Nu am descoperit indicii cum că cei doi ar fi abuzați în vreun fel. De fiecare dată îi găsim după câteva zile, pe străzi sau la un prieten pe care îl au în cartierul Palas. Ne justifică fuga de acasă spunând că nu au destulă libertate”, ne-au declarat polițiștii care anchetează dispariția copiilor. Numai săptămâna trecută polițiștii au fost sesizați de trei ori de dispariția lor, ultima dată sâmbătă, 28 aprilie. „Îi găsisem și îi adusesem acasă doar cu o zi înainte să fugă din nou, în noaptea de vineri spre sâmbătă”, au adăugat oamenii legii. Anchetatorii au sesizat și asistenții sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cu privire la situația celor doi frați, pentru a se stabili cauza disparițiilor repetate. „Urmează să fie efectuate cercetări în teren și în funcție de ceea ce se va descoperi vor fi instituite măsurile legale care se impun și, bineînțeles, vor fi consiliați atât părinții, cât și copiii”, a afirmat Roxana Onea, purtător de cuvânt Protecția Copilului. Semnalmentele dispăruțilorMinora Beatrice Camelia Lazăr are 1,60 - 1,70 metri înălțime, 55 de kilograme, o constituție atletică, păr șaten închis, cu o șuviță de culoare mov, față ovală, ochi verzi-căprui și poartă ochelari de vedere. Părinții nu au putut preciza cu ce era îmbrăcată când a fugit de acasă.Fratele ei, Dan Mihai Lazăr, este aproximativ la fel de înalt, are 55 de kilograme, constituție atletică, păr șaten, față ovală, ochi căprui. Iar la data dispariției era îmbrăcat cu blugi și tricou, iar în picioare purta pantofi sport. Persoanele care pot furniza informații despre cei doi copii sunt rugate să sune la Secția 4 Poliție sau la Dispeceratul Poliției Constanța, telefon 0241. 611.364.