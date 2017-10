Prostituţie la şcoală - O elevă proxenet îşi dădea la „produs” colegele de liceu

Prostituție la școală - O elevă proxenet își dădea la „produs” colegele de liceu

O elevă a Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” (fostul Grup Școlar Alimentar 8), în vârstă de 17 ani, a găsit o metodă rapidă, dar ilegală, de a face rost de bani: a pus bazele unei rețele de proxenetism. Era ajutată de prietenul ei, cu doi ani mai mare, iar client era un bărbat de 58 de ani.Afacerea a fost pusă pe picioare în luna februarie a acestui an, spun polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale, din cadrul Poliției municipiului Constanța, care au fost sesizați de aceste aspecte. Reclamația a fost primită de la părinții uneia dintre minorele care s-au prostituat, după ce au descoperit o sumă consistentă de bani asupra fetei și au forțat-o să le spună de unde o are. Astfel a ieșit toată tărășenia la iveală. Copila era una dintre cele șase minore, cu vârste între 14 și 17 ani, care au ajuns în patul unui individ de 58 de ani, din municipiul Constanța.Potrivit anchetatorilor, fetele au fost racolate de A. I. G., în vârstă de 17 ani, elevă a Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”, care era ajutată în activitatea infracțională de prietenul ei, în vârstă de 19 ani. Astfel, din februarie până în mai inclusiv, cei doi le-au convins pe cele șase copile să-și ofere serviciile sexuale, promițându-le în schimb sume consistente de bani. Fetele le-au mărturisit anchetatorilor că pentru serviciile lor au primit între 400 și 500 de lei, ba chiar una dintre ele, care era virgină, ar fi primit după partida de sex 600 de lei. Mai mult, ne-au spus surse din rândul anchetatorilor, pe lângă promisiunile făcute de tinerii proxeneți, minorele s-au adus una pe alta în rețeaua de prostituție, povestindu-și cât de „ușor” au făcut rost de bani.Raporturile sexuale se consumau într-un apartament din municipiul Constanța, clientul fiind același de fiecare dată: un individ de 58 de ani.Ieri, cei trei indivizi, respectiv clientul P.N. și cei doi tineri au fost reținuți și duși în fața magistraților de la Judecătoria Constanța, care au dispus arestarea lor preventivă. Adolescenta - proxenet și prietenul ei au primit mandate de arestare pentru 19 zile, fiind acuzați de proxenetism și respectiv complicitate la proxenetism, în vreme ce clientul a primit 29 de zile de arest preventiv pentru întreținerea de relații sexuale cu minori.Potrivit anchetatorilor, proxeneta minoră este o elevă cu rezultate slabe la învățătură, care a rămas repetentă și are absențe numeroase. Dintre minorele racolate, una studiază la același liceu, celelalte fiind la alte instituții de învățământ din municipiu.Ce spun reprezentanții sistemului educativContactat în legătură cu aceste aspecte, Răducu Popescu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Constanța ne-a declarat: „Nu pot să comentez mai multe referitoare la acest caz, întrucât există un dosar al Poliției și Parchetului în desfășurare. Trebuie să remarc însă faptul că este trist și îngrijorător că sunt implicați minori în astfel de fapte”.La rândul său, Semra Curtomer, directoarea Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”, ne-a declarat că nu a fost informată de anchetatori despre ce eleve este vorba, dar a subliniat că faptele incriminate nu s-au petrecut în cadrul instituției.Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili dacă mai există și alți clienți sau alte tinere „convinse” să-și ofere serviciile sexuale.