Prostituţia în Hotelul Histria, negată vehement de patron

Prostituția în Hotelul Histria, negată vehement de patron

Prezent la acțiunea de demolare, prefectul Claudiu Palaz a atras atenția că afaceristul mai are și alte probleme cu legea, printre care și suspiciunile de prostituție și evaziune fiscală."În afară de construcția ridicată în mod abuziv, sunt informații privind și alte infracțiuni, legate de prostituție și evaziune fiscală, dar aceasta este treaba Poliției. În plus, celelalte trei proprietăți pe care le are sunt fără autori-zație, iar Primăria Constanța știe acest lucru. Există ordonanță de la Parchet pentru demolare, dar rămâne să vedem când va fi pusă în aplicare".În replică, afaceristul George Bosînceanu a afirmat: "Aceasta este părerea lui, eu, în momentul de față, sunt cel mai verificat și percheziționat de pe litoralul românesc. Să arate Poliția Constanța dacă au dat vreun act oficial, că s-au găsit fapte de prostituție, că a fost amendată vreo fată. Una este ce se spune și alta actul oficial".