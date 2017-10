PROSTITUŢIA în CONSTANŢA / Unde "lucrează" şi cine le mai deranjează de la „muncă“ pe prostituate

5

nu scrie pe fata niciunei femei ca este prostituata

In cabinetele de masaj ce sint maicute ?,sau in ziarele locale la anunturi matrimoniale ?,sau in cluburi (desi astea pozeaza in cliente cu origini sanatoase :studente,sau cu locuri de munca bine platite).Dar e usor sa te iei de amaritele astea fara dinti in gura fara aparare din partea unor clanuri interlope care sint in legatura cu politicul si legea.Cel putin 25 % din femeile din Romania au facut sau fac anumite feluri de prostitutie(in tara sau afara chiar pe linga serviciul legal pe care il detin),chiar culcatul cu patronul ptr beneficii tot prostitutie se cheama.Luxul etalat in ciuda salariilor mici spune totul.