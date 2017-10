Prostituatele de pe străzile Constanţei, răpite şi bătute de clienţi

Prostituatele de pe străzile Constanței, răpite și bătute de clienți

Sunt convinse de proxeneți, prin vorbe de iubire, să-și ofere trupul necunoscuților, dar ajung să fie bătute de clienți, în plină stradă sau prin mașini. Prostituatele din județul Constanța, sau „lucrătoarele sexuale”, cum sunt denumite de organizațiile non-guvernamentale, sunt conștiente însă de riscurile pe care și le asumă, așa că majoritatea s-au testat HIV/SIDA.Traficul de carne vie nu mai presupune ca victimele să fie răpite de pe stradă, sechestrate și bătute zdravăn pentru a fi convinse să practice prostituția. Rar se mai înregistrează astfel de cazuri. În ultimii ani, traficanții au adoptat noi metode, mai gentile, de a-și convinge victimele să-și ofere trupul necunoscuților: fie le „păcălesc” cu declarații de dragoste, convingându-le apoi să întrețină relații sexuale pe bani, pentru bunăstarea cuplului, fie le spun direct despre ce este vorba, precum o afacere la care se înhamă amândoi.Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, astfel au procedat, în majoritatea cazurilor, și traficanții care și-au „recrutat” victimele din județul Constanța.Cert este că numărul victimelor care provin din județul nostru este în scădere, de la an la an. „În primul semestru al anului 2012, la nivelul județului Constanța au fost identificate șapte victime, șase femei și un bărbat. Recrutarea, primul pas către victimizarea persoanelor vulnerabile, s-a realizat prin abordarea directă de către recrutator, o singură victimă fiind răpită. În majoritatea cazurilor, recrutatorul făcea parte din grupul de cunoștințe sau prieteni, doar în două situații acesta fiind necunoscut”, ne-a precizat insp. princ. de poliție Ana Maria Bănuță, din cadrul Centrului Regional împotriva Traficului de Persoane Constanța.Ulterior, victimele au ajuns să se prostitueze pe stradă și în cluburile din Germania și Spania. Două dintre prostituatele care au cerut sprijinul autorităților au mărturisit că au fost duse în Galați și Brașov.Preocupate de sănătate: aproape 90% s-au testat HIVDincolo de datele seci ale unei statistici, oamenii legii recunosc că nici victimele nu mai sunt atât de inocente. E drept, încep să practice această meserie încă din adolescență, unele chiar de la 12 sau 13 ani, convinse de promisiunile de dragoste ale proxeneților. Chiar și cu trecerea timpului, însă, nu renunță și nu caută sprijinul autorităților pentru a lăsa deoparte aceste preocupări de natură infracțională.Un studiu realizat de Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, în anul 2012, privind „practicile abuzive asupra femeilor implicate în prostituție/lucrătoarelor sexuale” evidențiază, însă, că sunt preocupate de starea lor de sănătate. Chestionarul a fost aplicat unui număr de 176 de „lucrătoare sexuale”, dintre care 24 provenind din județul Constanța.Majoritatea celor chestionate din județul nostru aveau vârste între 18 și 24 de ani și își ofereau serviciile sexuale pe stradă. Jumătate dintre ele au mărturisit că au un partener stabil de viață (de fapt cel care le și trimit pe stradă, pentru a aduce un ban!) și copii acasă. „88% dintre lucrătoarele sexuale din Constanța spun că și-au făcut testul HIV în ultimul an, din proprie inițiativă”, arată realizatorii chestionarului.Răpite și bătute de cliențiDacă puține mai sunt bătute de proxeneți, nu același lucru se poate spune și în cazul clienților. „Mai bine de jumătate au fost victimele violenței fizice, fie către clienți sau proxeneți. O tânără povestește că a fost răpită, împreună cu o colegă, de pe stradă, de doi bărbați drogați. Au fost violate, bătute și apoi abandonate. O altă tânără spune că, sub amenințarea cuțitului, a fost obligată să facă sex fără prezervativ. O altă tânără spune că a fost răpită, dusă într-un sat, izolată șase zile și violată în repetate rânduri. A scăpat sărind de la etajul al III-lea al unui bloc părăsit”, au menționat realizatorii studiului menționat.Se constată, însă, o reticență a „lucrătoarelor sexuale” de a cere sprijinul polițiștilor. Justificările? Sunt convinse că nu vor reuși să schimbe nimic, le este frică sau nu știu să redacteze o plângere (?!).Vor schimbarea legislațieiUn alt punct atins de organizațiile neguvernamentale a vizat cum văd „lucrătoarele sexuale” schimbarea legislației privind prostituția. Iată ce au consemnat, la sfârșit, voluntarii: „La întrebarea deschisă, normativă, privind modul în care ar trebui să se desfășoare, să fie reglementat sexul comercial, principalele două răspunsuri vizează dezincriminarea prostituției/absența pedepselor pentru practicarea sexului comercial și apoi legalizarea prostituției. Ambele răspunsuri presupun modificări legislative care să conducă la schimbarea statutului lucrătorilor sexuali”.