"Prosper" om de afaceri, săltat de poliţişti. Înşelăciuni de zeci de mii de lei

"Prosper" om de afaceri, săltat de polițiști. Înșelăciuni de zeci de mii de lei

Și-a petrecut ultimii 12 ani în spatele gratiilor, dar asta' nu l-a împiedicat pe un bărbat din localitatea constănțeană Lumina să își continue „meseria“ de bază.Dumitru Tudor Dorobanțu, de 46 de ani, a fost eliberat de curând din penitenciar, el fiind condamnat pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Nu a putut uita mișmașurile și s-a gândit că are suficientă experiență încât să dea lovitura iar. Ca și în celelalte dăți a fost prins de oamenii legii și a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, la începutul săptămânii, Dorobanțu s-a dus la un hotel din localitatea constănțeană Medgidia, și-a luat alura de afacerist și a cerut o cameră pentru o perioadă de o lună. Bărbatul nu a achitat de la început contravaloarea cazării și a susținut că o va plătit în cursul zilelor următoare deoarece trebuie să îi vireze cineva o sumă de bani. Având mintea odihnită, individului i-a încolțit imediat o idee și a găsit soluția pentru a face rost de bani. A pozat într-un adevărat prosper om de afaceri și l-a păcălit pe un bărbat din Medgidia că îl va angaja la Asociația Stephanos, pe care o conduce și care se ocupă cu ajutorarea persoanelor nevoiașe. „L-a determinat pe martorul M.S.R, de profesie contabil, să ateste în mod nereal că a realizat venituri nete de 12.000 lei în ultimele 12 luni, de la asociația respectivă, martorul procedând la întocmirea în fals a adeverinței de venit”, a declarat procurorul Ciprian Bodu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.Electrocasnice de 30.000 de leiCu adeverința falsă, Dumitru Tudor Dorobanțu s-a dus la un magazin de electrocasnice și a încercat să își cumpere mai multe bunuri, precum trei frigidere, patru televizoare, aparat de aer condiționat, două aragazuri, aparat de bărbierit, aparat de tuns, un aparat foto și o hotă. Bunurile, pe care deja le alesese din magazin valorau 30.000 de lei. Nu a achitat nici o zi de cazare, iar angajații unității hoteliere au început să își pună întrebări. Au făcut mai multe „săpături” și au aflat cine este prosperul om de afaceri. Cazul a ajuns în atenția ofițerilor Biroului de Investigare a Criminalității Economice Medgidia care au pornit o anchetă sub coordonarea procurorului.Dumitru Tudor Dorobanțu nu a apucat să își ducă planul la capăt, deoarece a fost ridicat de anchetatori. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, tentativă la înșelăciune și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în forma atestării unor împrejurări nereale. Vineri, el a fost prezentat magistraților Judecătoriei Medgidia cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul este recidivist, el mai fiind condamnat în trecut de două ori, la nouă ani, respectiv trei ani tot pentru escrocherii. Oamenii legii spun că prejudiciul cauzat unității hoteliere este de 534 de lei.