Propunerea unui şef IPJ: "Fără telefoane mobile în şcoli"

3

Zau ?

Asta nu este politist , ci militian ! Adica , tantalau , bou mioritic , cretin paranoic si nulitate absoluta ... Problema nu este a copiilor care au telefoane si il folosesc legal , ca este legal , sa ai telefonul cu tine , chiar si in scoala , sau la balamucul cladire de politie judeteana - ce nu stie prostalaul cu epoleti - ci a cadrelor didactice care trebuie sa formeze caractere si in sensul respectarii dreptului de proprietate . Adica , sa nu puna botul la asemenea ineptii , spuse de un idiot major , ajuns in punctul culminant al dezvoltarii prostiei in spatiul mioritic . Sefii acestui pitecantrop de la Botosani , ori ar trebui sa-l premieze , daca sunt din aceeasi materie , ori sa-l impuste imediat , daca mai au un dram de ratiune pozitiva in scafarlii ...