Propunerea DIICOT de arestare preventivă a lui Mustafa Tartoussi a fost respinsă de judecători

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel București a respins, vineri, solicitarea procurorilor de arestare preventivă a lui Mustafa Tartoussi, armatorul navei cu care DIICOT susține că a fugit din țară Omar Hayssam, decizia putând fi atacată cu recurs în 24 de ore. Instanța a decis și impunerea de interdicții de a părăsi țara pe numele fraților lui Omar Hayssam, Muhkles Omar și Mahmoud Omar, trimiși în judecată, alături de Mustafa Tartoussi, în dosarul privind fuga omului de afaceri Omar Hayssam, condamnat pentru terorism. Și această decizie a instanței poate fi atacată cu recurs. Tartoussi s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel București și a declarat că dacă ar fi vinovat de acuzațiile care i se aduc nu s-ar mai fi întors în țară anul trecut. Tartoussi a susținut că legăturile dintre el și familia lui Omar Hayssam au fost strict de afaceri. Totodată, Tartoussi a mai spus că dacă ar fi fost vinovat de acuzațiile care i se aduc nu s-ar mai fi întors în țară în august 2006. „Puteam să nu mă mai întorc în țară din 2006, când am fost plecat o perioadă cu afaceri. Atunci am plecat pe 1 iulie și m-am întors în august 2006, după ce am aflat de acuzațiile care mi se aduc”, a declarat Tartoussi. Armatorul navei cu care a plecat Hayssam a spus că el este doar un agent naval fără nicio putere de control asupra navei Iman T. Procurorii DIICOT spun, în propunerea lor de arestare, că există indicii că Mustafa Tartoussi va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la judecată, anchetatorii apreciind că inculpatul ar putea încerca părăsirea teritoriului României chiar și în mod fraudulos.