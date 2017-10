Proprietarii maşinilor înmatriculate înainte de 2007 ar putea să scape de taxa de primă înmatriculare

Proprietarii mașinilor înmatriculate înainte de 2007 ar putea să scape de taxa de primă înmatriculare

Proprietarii de vehicule înmatriculate înainte de anul 2007 ar putea fi scutiți de la plata taxei de primă vânzare auto, suspendată pe parcursul anului trecut, dar reintrată în vigoare începând cu acest an, anunță Rtv.net.„Tot ce vom încasa ca timbru de mediu ducem la fondul de mediu. Cine cumpără mașini va plăti o taxă de mediu, eu vă spun ce se întâmplă cu banii. Luni, doamna Plumb așteaptă ultima opinie de la UE. Trebuie să fie totul ok, să nu ne mai dea oamenii în judecată. Trebuie să încercăm să îndreptăm aberațiile, iar prima dintre aberații era referitoare la mașinile de dinainte de 1 ianuarie 2007, înainte să intrăm în Uniunea Europeană. Deci, are omul o Dacie care face 300 euro și plătește o taxă de 3.000 euro, sigur că e o aberație. Banii vor fi înapoiați pe măsură ce vin hotărârile judecătorești. Nu mă lasă altfel, Curtea de Conturi. Trebuie să existe documentele”, a precizat Victor Ponta.