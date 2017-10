Proprietarii de maşini vechi ar putea plăti un nou impozit

Proprietarii de mașini vechi ar putea plăti un nou impozit

Companiile de consultanță propun Guvernului să introducă încă un impozit, stabilit în funcție de gradul de poluare a mașinii. Taxa ar putea fi stabilită în funcție de rezultatele Inspecției Tehnice Periodice și s-ar adăuga celei de înmatriculare și impozitului auto, informează digi24.ro. Timbrul de mediu, taxa de mediu sau de poluare introduse de Guvern începând din 2007 încoace nu au oprit intrarea de mașini se-cond hand în România.„Ar trebui ceva mai mult față de acest timbru. Îl plătesc o dată și după aceea pot să merg cu mașina pentru zece ani. Ar trebui ca mașini-le mai poluante să plătească mai mult”, spune Bogdan Belciu, parte-ner într-o companie de consultanță, citat de digi24.ro. Începând cu anul 2008 numărul mașinilor aflate în circulație pe străzile din România, a crescut cu peste 21%, adică s-a apropiat de cinci milioane. Din pă-cate, peste 57% dintre acestea sunt mai vechi de zece ani. Vârsta medie a mașinilor din România a crescut de la mai puțin de opt ani în 2008 la aproape 13 ani în prezent, potrivit digi24.ro. Importatorii de mașini second-hand sunt evident revoltați.„Dacă vrem să încurajăm producția internă, adică producția de mașini autohtonă, introducem un mecanism coerent cum se practică în toate țările: plătești o taxă relativ simbolică un an, doi, trei, iar din al treilea an această taxă începe să se mărească, astfel încât tu să fii stimulat să vinzi mașina și să iei o mașină nouă”, spune Florea Pârvu, director târg de mașini second-hand, citat de digi24.ro.