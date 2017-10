Promovabilitate slabă la examenele pentru obţinerea permisului auto

4

asuma-ti vina!

pentru incompetenta dam vina pe altii. nu suntem atat de verticali sa ne asumam vina, vina care apartine celui ce se considera pilot de curse iar in realitate este un dezastru. observati in trafic acele masini de scoala, cate greseli fac, cat de des incalca legea. cand tu ca instructor auto nu cunosti regulile de circulatie cum poti invata pe altii? cum poti sa precizezi ca se da spaga cand unii sunt catastrofe? verificati cata instructori auto au amenzi de circulatie, o sa va mire! rugati un conducator auto incepator sa va precizeze semnificatia unor indicatoare sau marcaje rutiere si o sa va minunati. priviti-ii in trafic si o sa va speriati? cand nu inveti, nu stii, nu cunosti si esti un dezastru gandeste-te ca stai mai bine ca pieton decat sa-mi pui viata in pericol!