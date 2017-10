Promenada de la plaja Modern, revendicată de foştii proprietari

6

Zi zau

In momentul in care iti ceri proprietatea inapoi, iar acesta este folosita in folosul orasului, dar nu accepti bani sau sa ti se dea un teren in alta parte, atunci ceva e putred. Nu cred ca o sa pui tu castraveti acolo sau o sa cultivi cartofi. Sa fim seriosi. Nici macar casa nu poti sa iti faci acolo! Si nu te intereseaza daca arata jalnic. Nu cred ca o sa iti iei tu acest teren si o sa il lasi sa deserveasca ca si pana acum! Sper nici un judecator cu capul pe umeri sa nu-ti dea acest teren! Daca se intampla asa, PROMIT ca voi face tot ceea ce pot pentru a modifica acesta lege facuta PROST! Inainte sa ceri ceva, incearca sa gandesti! Daca nu ai cu ce sa gandesti ... naspa! Numai bine! P.S. Nu te sinchisi sa-mi raspunzi ;)