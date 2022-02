Proiect pilot la Penitenciarul Poarta Albă: sunt vizați „mascații” care intervin în spatele gratiilor

Penitenciarul Poarta Albă a fost selecționat, alături de alte două unități de deținere, pentru desfășurarea unui program pilot. „Administrația Națională a Penitenciarelor va pilota noile grupe de intervenție la Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Arad și la Penitenciarul Poarta Albă. Membrii echipelor operative speciale vor efectua planificat pregătire profesională (fizică, tactică, tehnici etc.). Folosirea echipelor operative speciale în interior se va limita. Se are în vedere ca echipele operative speciale să nu mai participe la activitatea de apel al deținuților. Locul acestora va fi luat de alți polițiști de penitenciare. Intervenția echipelor operative speciale în interior se va face doar în situația producerii unor incidente de gravitate complexă. Acolo unde acum se folosesc membrii echipelor operative speciale pe secții, se are în vedere dublarea numărului de supraveghetori. Astfel, va fi nevoie de un număr mai mare de supraveghetori pe fiecare schimb/pluton (Penitenciarul Aiud – 8 agenți, Penitenciarul Arad – 12 agenți și la Penitenciarul Poarta Albă – 10 agenți). Administrația Națională a Penitenciarelor intenționează înființarea unei camere «de comandă» la nivelul aparatului central, care va coordona echipele operative speciale în cazul unor incidente critice”, a precizat Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.







Măsura, criticată de polițiștii de penitenciare





Măsura retragerii echipelor operative speciale, prezente în timpul activităților zilnice ale deținuților, este privită cu reticență de alți angajați. „Este deficit de personal, iar acest fapt nu este o noutate pentru nimeni. Dacă vor fi scoși lucrătorii echipelor operative speciale din activitățile zilnice, precum apelul deținuților, cu cine vor fi înlocuiți? Există niște riscuri, de creștere a violențelor între persoanele lipsite de libertate și chiar a ultrajelor împotriva supraveghetorilor. Bineînțeles, antrenarea acestor echipe, din toate punctele de vedere, este benefică, dar ar trebui să intervină la mai multe situații, mai ales la cele cu grav ridicat de vulnerabilitate, în incinta sectoarelor”, au arătat surse din rândul polițiștilor de penitenciare.





Noul an a început în forță pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, fiind planificate o serie de modificări, prin care se dorește, a susținut directorul ANP Dan Halchin, atât îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru polițiștii de penitenciare, cât și cele de deținere pentru persoanele private de libertate. În ultimele zile ale lunii ianuarie, conducerea administrației a avut o ședință cu organizațiile sindicale reprezentative, ocazie cu care au fost prezentate planurile de îmbunătățire a condițiilor din penitenciare. Printre planurile prezentate s-a numărat și cel privind profesionalizarea echipelor operative speciale. Adică a echipelor de mascați, care intervin atunci când situația se „încinge” în interiorul unității de deținere sau când au loc evenimente cu potențial să degenereze. În prezent, echipele de polițiști de penitenciare mascați intervin inclusiv la apelul deținuților. Pe viitor, intenția este ca echipele operative speciale să nu mai intre în spațiile de deținere decât în caz de situații extreme, precum răzvrătiri sau escorta unor deținuți periculoși.