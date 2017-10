Programul "Prima Maşină" devine funcţional. Iată aici ce condiţii trebuie să îndeplineşti

Programul "Prima Mașină" devine funcțional. Iată aici ce condiții trebuie să îndeplinești

Programul „Prima Mașină“ urmează să devină funcțional. Normele de aplicare ale programului au fost adoptate, ieri. Astfel, condițiile s-au schimbat. De exemplu, a fost eliminat criteriul categoriilor de vârstă în funcție de care persoanele fizice puteau fi eligibile pentru finanțare prin acest program. Cu alte cuvinte, toți cei care au peste 18 ani pot accesa programul.Proiectul de hotărâre care reglementează programul „Prima Mașină”, prin care statul va garanta creditul bancar contractat pentru achiziția unui autoturism nou, a fost aprobat, ieri, de Guvern.Conform noului document propus de Ministerul Finanțelor Publice, este eliminat criteriul pe categorii de vârstă pentru potențialii beneficiari.Astfel, toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru acest program, vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanția statului. De asemenea, durata maximă a finanțărilor acordate prin programul „Prima Mașină” ar putea fi de 60 de luni calendaristice, adică cinci ani, conform noilor dispoziții propuse de MFP, în timp ce vechiul proiect prevedea că împrumutul putea fi acordat pe maximum șapte ani.CondițiiAcelași document stabilește că persoanele fizice care au peste 18 ani ar putea să acceseze programul „Prima Mașină” dacă vor plăti un avans de minimum 5% din prețul de achiziție. Proiectul inițial stabilea un avans minim de 5% pentru persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani (inclusiv) și un avans minim de 10% pentru persoanele fizice cu vârsta de peste 36 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului.Doritorii vor putea accesa programul dacă la data aprobării creditului vor îndeplini mai multe condiții: au calitatea de împrumutați în raport cu finanțatorul; fac dovada cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziționează în cadrul programului este nou, este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și are un preț de achiziție care nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA; se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanțatorului, autoturismul nou achiziționat în cadrul programului pe toata durata de valabilitate a garanției.Chiar dacă ultima condiție prevede că autoturismul nu poate fi înstrăinat, totuși există și o excepție. Mai exact, conform noului proiect de act normativ, o altă diferență față de varianta inițială a documentului constă în introducerea unei prevederi prin care autoturismul achiziționat în cadrul programului ar putea fi înstrăinat, în anumite situații, sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate.Surpriză la CASCOTotodată, reglementările prevăd că beneficiarii programului urmează să aibă obligația de a asigura autoturismul nou achiziționat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO care va acoperi cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 de euro, echivalent în lei, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Asta în timp ce vechiul document prevedea obligativitatea încheierii unei asi-gurări de tip full CASCO.În cazul în care beneficiarii nu respectă obligația de asigurare a mașinii, finanțatorul are dreptul de a încheia polița de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele și în contul beneficiarului și să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.