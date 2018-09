Programele Rabla şi Rabla Plus, prelungite. Mii de prime de casare, disponibile

Programele Rabla și Rabla Plus, prelungite. Mii de prime de casare, disponibile

Nu ați scăpat încă de rabla din curte? Mai aveți timp până la finele lunii noiembrie să o dați în schimbul unei mașini nou-nouțe. După ce primul val de tichete s-a epuizat rapid, Ministerul Mediului a suplimentat fondurile pentru programul Rabla 2018 și a prelungit termenul de depunere a dosarelor, cu încă două luni. Așa că, încă mai sunt disponibile mii de prime de casare pentru persoanele fizice.„La mai puțin de o săptămână de la suplimentarea bugetului alocat pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național – Programul Rabla Clasic, care a avut loc în data de 17 septembrie 2018, începând cu ora 12, în sistemul informatic al Administrației Fondului pentru Mediu au fost înregistrate aproximativ 11.000 de rezervări, din partea persoanelor fizice. Conform centralizării, vineri, 21 septembrie, mai erau disponibile aproximativ 15.000 de prime de casare pentru persoanele fizice”, precizează reprezentanții Administrației Fondului de Mediu. Atenție însă, cererile de finanțare pentru programele Rabla și Rabla Plus au fost modificate, tot în luna septembrie, conform Ordinului nr. 963/2018, respectiv Ordinului nr. 964/2018.Urmare a aprobării rectificării bugetare de la sfârșitul săptămânii trecute, au fost aprobate noi dosare de acceptare în cadrul programelor Rabla și Rabla Plus. În această etapă, pentru Rabla, au fost acceptate 441 de dosare pentru 1.048 de autovehicule și o contestație pentru 16 autovehicule. Pentru Rabla Plus, au fost acceptate 18 dosare pentru 43 de autovehicule, din care 13 electrice hibride și 30 pur electrice, și o contestație pentru un autovehicul pur electric.Din păcate, printre beneficiari nu se numără nicio persoană juridică din județul Constanța, deși pentru alte județe au aplicat și vor primi finanțări numeroase instituții publice, printre care Poliția Locală a municipiului Bacău, Poliția Locală Târgoviște, Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, Primăria Sectorului 3 București, Județul Satu Mare, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Direcția de Sănătate Publică București sau Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare. Sesiunea de depunere a dosarelor atât pentru Rabla, cât și pentru Rabla Plus s-a prelungit până la data de 29 noiembrie 2018.Autobuze electrice pe șoselele din Constanța?De asemenea, săptămâna trecută, s-a încheiat procedura de aprobare a dosarelor persoanelor juridice care au întrunit criteriile de eligibilitate în programele Rabla și Rabla Plus.Ministerul Mediului le întinde o mână de ajutor și autorităților locale care, până în prezent, nu au reușit să își eficientizeze transportul public și să îl facă mai economic și mai ecologic. Potrivit reprezentanților AFM, în perioada următoare vor fi lansate două programe pentru îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi, ce vizează achiziția de autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane și dezvoltarea infrastructurii de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.Astfel, în perioada 3 octombrie – 2 noiembrie 2018, unități administrativ - teritoriale - municipii reședințe de județ, cum e cazul municipiului Constanța, vor putea depune dosare de finanțare pentru acest program. Fondul de Mediu pune la bătaie 460 de milioane de lei și va susține achiziția de autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC (gaz natural comprimat) sau troleibuze. Rămâne de văzut dacă Primăria Constanța se va arăta interesată de o asemenea finanțare și de posibilitatea de a completa parcul auto al Regiei Autonome de Transport în Comun cu astfel de autovehicule, având în vedere că în lunile următoare sunt așteptate autobuzele noi, pe motorină, contractate deja printr-un împrumut de la BERD.Cel de-al doilea program vizează instalarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și are un buget de 92 de milioane de lei.