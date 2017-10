Profesorul de sport de la Jean Monnet, eliberat definitiv din arest

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tribunalul București a decis definitiv eliberarea profesorului de sport de la Liceul Jean Monnet din Capitală. Marți, judecătoria Sectorului 1, a admis eliberarea sub control judiciar a profesorului, însă decizia a fost atacată cu recurs.Judecătoria Sectorului 1 a decis, marți, să admită cererea de eliberare sub control judiciar formulată de fostul profesor de la Liceul "Jean Monnet", Dan Octavian Vișan, judecat pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră, însă decizia nu este definitivă.Profesorul Dan Octavian Vișan a fost acuzat de viol de o elevă în luna noiembrie a acestui an. În timpul unei vacanțe la munte, cei doi au întreținut relații sexuale, fapt recunoscut ulterior de profesorul de sport. Bărbatul a respins însă acuzația de viol.Vișan a fost suspendat din funcția de profesor imediat după ce fata l-a acuzat de viol.