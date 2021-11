Profesorul Ciorogaru, acuzat de hărţuire, audiat de polițiști. „Mi-am asumat decizia că nu o voi mai deranja”

Mai mult decât atât, el susţine că directorul minte afirmând că neînţelegerile dintre ei au debutat în timpul desfăşurării concursului pentru funcţia de director şi că poate demonstra această minciună. „Neînţelegerile au debutat acum mai bine de un an când i-am solicitat nişte documente care mă priveau, documente netransmise nicicând. Nu intru, momentan, în detalii, dar şi în acel moment doamna Guguş a aplicat principiul: eu sunt directorul, eu decid! Pot afirma acest lucru, pentru că singurul răspuns primit de mine a fost … nu vrea doamna director! Întâmplător sau nu, plângerea actuală a doamnei Guguş Carmen a fost făcută la aceeaşi secţie de poliţie unde a fost reclamată şcoala când copiii au fost luaţi cu duba, pentru că au jucat baschet în curte. Pentru ca cele două speţe să fie tratate unitar, mă voi adresa şi eu aceleiaşi secţii, de data aceasta în calitate de reclamant în ceea ce priveşte afirmaţiile făcute în presă de doamna Guguş. Pentru prima dată de fapt, în calitate de reclamant”, a încheiat prof. Ciorogaru.





În cursul zilei de luni, 16 noiembrie, la ora 09.00, prof. Ciorogaru s-a prezentat la secţia de poliţie unde a fost reclamat, pentru a-şi prezenta punctul de vedere vizavi de sesizarea făcută. Acesta ne-a declarat că, aici, a fost surprins să vadă că, de fapt, există două plângeri, şi nu una cum credea, una contravenţională şi una pe penal. „Mi s-a adus la cunoştinţă ce a spus doamna director în reclamaţie, că ea cere să nu îi mai trimit mesaje de nici un fel. Ca urmare, pe viitor, indiferent de motiv, nu o să mă mai adresez ei. De asemenea, am mai discutat cu domnii poliţişti o altă chestiune, pe care ea a interpretat-o ca pe o ameninţare, că eu ameninţ copiii din şcoală, ceea ce nu este adevărat. Totul este până la copii la mine, nu aş fi făcut nici lovit de cărămidă o astfel de afirmaţie. Aceasta se referă strict la dumneaei şi nu presupune, sub nici o formă, violenţă fizică. Eu am spus doar că dacă o să mai intru vreodată în şcoală, o să îi spun foarte multe adevăruri, vizavi de abuzurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. În concluzie, mi-am asumat decizia că nu o voi mai deranja. Până acum, ea nu mi-a răspuns niciodată la mesajele trimise, nu mi-a transmis prin nimeni să o las în pace, nu ştiam că o deranjează”, a declarat prof. Ion Denys Ciorogaru pentru „Cuget liber”.El a adăugat că în actualul mandat de director, prof. Guguş a încercat să amâne cât mai mult sau să oprească punerea în executare a deciziei nr. 187/12.03.2020 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prin care el trebuia să încaseze anumite drepturi salariale, solicitându-i în mod abuziv, diverse acte. „Aceste documente nu erau necesare, dar pe care dacă aş fi încercat să le procur ar fi însemnat multe amânări, timp consumat inutil şi bani pierduţi. Amânând în mod absolut nejustificat şi abuziv primirea sumelor de bani cuvenite, mi-a fost creat, în mod artificial, abuziv şi voit, un disconfort financiar în respectiva perioadă. Punerea în executare a fost făcută doar când am spus că dacă nu voi primi sumele cuvenite mă voi adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă”, a adăugat profesorul.