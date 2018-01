Profesor de Religie acuzat că s-a masturbat în faţa elevilor! Preotul şi-a dat demisia

Profesor de Religie acuzat că s-a masturbat în fața elevilor! Preotul și-a dat demisia

Ştire online publicată Vineri, 19 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția și Parchetul au declanșat cercetări privind acuzele aduse profesorului preot după ce mama uneia dintre eleve a depus plângere.„În urma apariției imaginilor în media, ne-am sesizat din oficiu și, împreună cu Parchetul Mediaș, am demarat cercetări privind circumstanțele producerii acestui incident, în urma anchetei desfășurate urmând a se stabili și încadrarea juridică a faptei. Urmează a se stabili dacă cele declarate se confirmă. Urmează să fie audiați elevii și profesorul în cauză, după care va fi aplicată măsura legală în colaborare cu instituțiile competente pentru a cerceta acest caz. În ultimii ani nu am avut sesizări de această natură, urmează ca în urma consultării cu reprezentanții Parchetului să fie stabilită această încadrare a faptei,” a declarat Elena Welter, purtător de cuvânt IPJ Sibiu, scrie digi24.roDascălul, care este și preot, și-a dat demisia din învățământ, anunță Patriarhia Română. Inspectoratul școlar a început deja o anchetă acolo după ce au apărut imagini cu profesorul care s-ar masturba în sala de clasă. Imaginile au fost înregistrate de o elevă.Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat că în prezent este în desfășurare o anchetă în cazul profesorului de religie și a cerut public cadrului didactic să își dea demisia din sistemul de învățământ. Potrivit ministrului, eleva ar fi informat diriginta clasei, dar aceasta nu ar fi anunțat conducerea unității de învățământ despre incident.„În momentul de față, comisia de anchetă este la liceu. Am vorbit cu inspectorul școlar de la Sibiu să demareze această anchetă. Din datele pe care le avem pâna acum este adevărat, este preot, profesor de religie, în sistemul de învățământ de 15 ani. Am luat la cunoștință ce declara mama unei eleve, faptul că eleva a informat pe diriginta clasei, dar diriginta nu a informat conducerea școlii, de aceea noi am aflat mai târziu decât presa. Ancheta vizează și această componentă a mușamalizării pe care doamna dirigintă a făcut-o. Ce trebuie să știți este că nu poate ajunge un preot să predea în sistemul de învățământul preuniversitar fără avizul cultului, fapt pentru care așteptăm finalul anchetei. Până atunci public îi cer profesorului să își dea demisia pentru că nu se poate accepta un asemenea comportament al cadrului didactic,” a precizat Liviu Pop, citat de digi24.ro