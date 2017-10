Profesor, 5 ani de închisoare pentru 800 euro mită. Dorin Cocoş, 2 ani de închisoare, 10 milioane euro mită

5

Dupa ce reguli?

Domnilor, nu va suparati dar care sunt regulile dupa care se judeca in Romania daca o persoana este vinovata sau nu? Dupa marimea mitei? Nu va suparati dar daca educatorii nostri ar fi facut treaba buna din cei care au jefuit in tara in atatea inimaginiabile feluri, daca acei profesori ar fi afisat si invatat niste valori morale mai acatari, poate azi nu am ajunge sa discutam cat de "ne-vinovatii" sunt oamenii pentru ca iau mita... mica!!! Ma bucur ca profesorii aceia sunt in inchisoare, dumneavoastra care nu ati trecut prin iadul liceului romanesc post-epoca-de-piatra habar nu aveti ce chin este sa fii copil sarac si sa mai si ai nefericirea sa gandesti cu mintea ta. Habar nu aveti cate vieti au distrus si calcat in picioare acesti profesori corupti care nu vor da nicidata sansa celor care nu le deschid usa sa faca meditatii sau sa dea mita ...sau ambele. Dati-mi voie sa va spun ca eu cred ca indiferent de cat e suma pe care au furat-o sau sustras-o din buzunarele contribuabililor, toti, absolut toti trebuie sa fie in inchisoare.