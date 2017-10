Profesoară reţinută, aseară, pentru mită

1

Ne mai mira ?

Girip , Vasilescu , Marculescu et comp. Cu incurajarea ISJ-ului , la acea scoala ce-si zice colegiu , a revenit epoca feudala . Elevii si parintii , sunt aceia care au obligatii , in bani , in produse si in munca ... De altfel , se stie in tot orasul , despre apucaturile clanului Girip , si de protectia ce o are din partea granzilor de la ISJConstanta . Mai mult , se stie bine si ca Aliss Andreescu , a fost suplinitoare la acel asa-zis colegiu ...