Profesoara care meditează pe… datorie

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul Emiliei Mărculescu, fostă profesoară la Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu", din Medgidia, judecată pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.Mama uneia dintre elevele fostei profesoare le-a spus că fiica ei s-a meditat la Emilia Mărculescu, nu pentru că ar fi pus-o aceasta, ci pentru că așa a vrut ea. "Eu personal am asistat la ore pentru a-mi da seama de ce este necesar să se mediteze. Am observat că elevii erau gălăgioși, nu se înțelegea ce se preda. Nici un moment doamna profesoară nu ne-a amenințat în vreun fel ca fiica mea să facă meditații, știu că-i împrumuta și manuale, iar dacă nu aveam bani insista să mediteze și pe datorie. Nu am auzit-o vreodată pe fiica mea că profesoara le-ar fi spus elevilor că poate interveni pe lângă Comisia de examinare", a declarat femeia, ieri, în sala de judecată. Martora a mai declarat că știa despre faptul că profesoara făcea proiecte elevilor, contra-cost, pentru suma de 300 de lei. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 11 iunie, când vor fi audiate alte martore, eleve ale liceului.Emilia Mărculescu a fost reținută, în luna octombrie 2011, după ce, în urma denunțului făcut de mama unei eleve, profesoara a fost prinsă primind suma de 300 de lei, pentru a o favoriza pe adolescentă la obținerea unui certificat de competență profesională la specializarea contabilitate și a promova examenul la sfârșitul clasei a XII-a. Din cercetările efectuate de anchetatori, a reieșit că profesoara Emilia Mărculescu le-ar fi pretins sume similare de bani la aproximativ 18 elevi, amenințându-i totodată că nu vor fi declarați admiși la verificarea proiectelor dacă nu vor cotiza fiecare câte 300 de lei.