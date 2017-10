Procurorul Tănase Bajdechi, de la Serviciul DIICOT Constanţa, s-a pensionat

Procurorul Tănase Bajdechi, de la Serviciul DIICOT Constanța, s-a pensionat

Forțați de nesiguranța legislativă, procurorii constănțeni au ieșit, în ultimele luni, pe capete, din sistem. Acest lucru a fost recunoscut și de procurorul constănțean Tănase Bajdechi, de la DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța, al cărui decret de eliberare din funcție, prin pensionare, a fost semnat, ieri, de președintele României, Traian Băsescu, în urma cererii de pensionare formulate de magistrat încă cu data de 1 august. El recunoaște că nu ar fi ieșit la pensie, dacă nu am fi trecut printr-o nesiguranță legislativă fără precedent. Tănase Bajdechi a lucrat 30 de ani în domeniul justiției, din care 18 a fost procuror. „Cea mai frumoasă și fascinantă perioadă din viața mea a fost cea în care am ocupat postul de criminalist șef la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Mi-a plăcut cel mai mult pentru că am avut câteva cazuri dificile rezolvate”, a declarat Tănase Bajdechi. De asemenea, în perioada 1995 - 1998, procurorul Bajdechi a fost prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. „Mă mândresc cu această funcție pentru că, atunci, am fost pe primul loc, pe țară, la numărul recursurilor și apelurilor soluționate favorabil de către instanță”, a mai spus el. Președintele României a semnat, ieri, și decretul privind eliberarea din funcție, tot prin pensionare, și a procurorului Ioan Bălu, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.