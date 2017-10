Procurorul general, despre moartea lui Condrea: "Există o suspiciune că..."

2

evident pt oricine cu creier

Nu vad nimic suspect. Condrea s-a sinucis, nush ce o mai tot intoarce lumea. Si-a schimbat cu 3 sapt inainte testamentul special sa o scoata complet pe fosta nevasta, si-a cumparat un loc de veci inainte, a luat o masina naspa, s-a plimbat du-te-vino de 13 ori sa isi faca curaj sau sa gaseasca momentul optim, a declarat ca "medita" inainte de accident in sms si apoi nevasta-sa si-a dat pe fata teama ca acesta ar fi putut "face o prostie", era sub presiune imensa (nu mustrare de constiinta, ci lasitate in fata a ceea e urma). Fara urme de franare. Nu trebuie sa fii Sherlock Holmes sa iti dai seama de evident, nush ce e atata prostie in tara si mai ales la tv.