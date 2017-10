Procurorul general al Constanţei, Elena Vlad: „Am iubit profesia asta şi a fost tot ce am avut mai bun“

După 32 de ani petrecuți în funcția de magistrat

Procurorul general al Constanței, Elena Vlad: „Am iubit profesia asta și a fost tot ce am avut mai bun“

Președintele României Traian Băsescu a semnat, ieri, decretul pentru eliberarea din funcție, prin pensionare, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, procuror Elena Vlad, precum și a procurorului șef secție judiciară din cadrul aceluiași parchet, Marlena Călin. Contactată telefonic, procurorul general al Constanței, Elena Vlad, ne-a declarat, vizibil emoționată, că, după 32 de ani de muncă doar în funcția de procuror a venit momentul să predea ștafeta generației tinere. „Am iubit profesia asta și a fost tot ce am avut mai bun” - ne-a declarat procurorul Elena Vlad, „doar că vine un moment în care trebuie să te retragi”. „Eu am încercat să dau dovadă de stabilitate și devotament”, ne-a mai spus procurorul general Elena Vlad, transmițând un mesaj pozitiv generației tinere, care trebuie să se lupte, în acest context nefericit, cu multe necunoscute și probleme legate de sistem. „Ne confruntăm în prezent cu o credibilitate scăzută, noi, procurorii, și suntem ținta a numeroase atacuri, dar prea puțini știu că mulți dintre noi nu am încercat decât să ne facem datoria” - ne-a declarat Elena Vlad, știind foarte bine că procurorii tineri vor avea de furcă în continuare cu sistemul și vor mai fi, din păcate, și de acum încolo, în centrul unor scandaluri, când menirea lor e cu totul alta. Procurorul Elena Vlad ne-a mai declarat că nu are de gând să treacă în altă profesie, așa cum au procedat și alte persoane care au părăsit sistemul, ci vrea, cel puțin în perioada următoare, să se îngrijească de propria sănătate, pe care, din cauza serviciului, a cam neglijat-o. În ceea ce privește funcția de procuror general al Constanței, procurorul general al României Laura Codruța Kovesi va trebui să delege pentru următoarele luni un procuror, care va prelua frâiele parchetului constănțean, până ce Ministerul Public va organiza concurs pentru ocuparea acestui post. Până la punerea la punct a unui astfel de concurs va trece însă jumătate de an, căci el se preconizează a fi în perioada mai - iunie 2010.