Procurorul general a cerut controale la toate parchetele

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Control de amploare la DNA, DIICOT și toate parchetele din țară. Decizia a fost luată de procurorul general, care vrea să depisteze din timp „oile negre” în rândul procurorilor.Anunțul vine în contextul scandalului generat de acuzațiile familiei Cosma, care spune că la DNA Ploiești se fabrică dosare, după excluderea din magistratură a fostului procuror Negulescu pentru șapte abateri disciplinare, dar și după ce, în ultimele luni, au fost mediatizate cazuri de procurori prinși băuți la volan sau acuzați chiar de hărțuire sexuală.Un alt control va fi făcut la parchetul Prahova, în cazul percheziției la o adresă greșită făcută de mascații din Ploiești. Aceștia sunt acuzați că au agresat o familie de pensionari, care nu avea nicio legătură cu intervenția.Comunicatul Parchetului general:Având în vedere aspectele semnalate de mass-media în ultima perioadă cu privire la conduita unor procurori în relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, Biroul de informare și relații publice este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus, în cursul zilei de astăzi, 21 februarie 2018, efectuarea unui control de către procurorii șefi ai Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și de către procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel, prin procurori anume desemnați, având ca obiect următoarele:a) Identificarea tuturor riscurilor interne și a vulnerabilităților cu caracter general și concret (cazuri punctuale) care afectează activitatea de la nivelul celor două direcții și a celorlalte unități de parchet;b) Verificarea situațiilor în care sunt mediatizate aspecte negative ce pun în discuție integritatea și capacitatea procurorilor de a-și îndeplini atribuțiile legale;c) Verificarea modalității de respectare a legii în activitățile curente care, prin natura lor, aduc limitări drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (temeinicia propunerii adresate judecătorului de drepturi și libertăți; modul de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică; solicitarea autorizării și efectuarea perchezițiilor domiciliare și corporale; luarea măsurilor preventive și executarea mandatelor de aducere).Rapoartele de control (conținând inclusiv propuneri de măsuri) vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.Totodată, având în vedere aspectele mediatizate cu privire la nereguli în activitatea de punere în executare a unor autorizații de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Prahova într-o cauză intrumentată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, în cursul zilei de astăzi, efectuarea unui control având ca obiect verificarea modalității de supraveghere a cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce privește coordonarea activității de efectuare a perchezițiilor domiciliare din 15 februarie 2018. Controlul va fi efectuat de către procurori din cadrul Serviciului de îndrumare și control.Activitatea de verificare dispusă la nivel național, inclusiv la direcțiile specializate ale Ministerului Public și la unitățile care au făcut obiectul materialelor jurnalistice, are ca scop identificarea, prevenirea și combaterea potențialelor vulnerabilități în cadrul unităților de parchet.Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dorește să asigure opinia publică de faptul că sistemul judiciar are proceduri legale riguroase de verificare a suspiciunilor de abateri disciplinare, inclusiv de tipul celor lansate în media. Astfel, controlul dispus are în vedere necesitatea asigurării și menținerii unui cadru general de respectare a integrității și deontologiei la nivelul corpului procurorilor, în conformitate cu statutul profesional și cu standardele europene în materie, care să genereze premisele pentru îndeplinirea rolului constituțional al Ministerului Public.