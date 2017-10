Procurorul criminalist Paul Pocora are nevoie de ajutor!

Procurorul criminalist Paul Augustin Pocora, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, este grav bolnav și are nevoie de ajutor. El a fost diagnosticat recent cu „fragment amigdalian cu leziuni de carcinom scuamos invaziv cu celule mari non-keratinizant (gradul 3)”, respectiv o tumoare malignă, și are nevoie, urgent, de un tratament medical de specialitate și o intervenție chirurgicală la clinica „Johns Hopkins”, din Istanbul - Turcia, care se pare că dispune de experiența în domeniu a unor specialiști oncologi de renume mondial, cât și de aparatura de înaltă tehnologie necesară pentru extirparea în condiții de maximă siguranță a tumorii, localizarea acesteia și caracterul invaziv evoluat al celulelor maligne determinând improbabilitatea reușitei unei astfel de intervenții în România. Anunțul privind apelul umanitar făcut în numele colectivelor de procurori și grefieri din cadrul Parche-tului de pe lângă Tribunalul Constanța a fost afișat la instanțele constănțene și Baroul Constanța, toți colegii procurorului Pocora cerându-le oamenilor din justiție și nu numai să dea dovadă de înțelegere și spirit de solidaritate. Procurorul Paul Augustin Pocora, de 45 de ani, a fost numit în funcția de magistrat procuror în anul 1994, are o vechime în magistratură de 15 ani, este căsătorit și tatăl unui copil în vârstă de 17 ani, elev la Liceul Internațional de Informatică din Constanța. Cei care vor și pot să ajute familia procurorului Pocora pot depune banii în contul următor deschis pe numele Luminiței Gabriela Pocora: RO10BRDE370SV12304783700.