Procurorilor de la Anticorupţie Constanţa nu le mai ajung cheltuielile de judecată

În procesul lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu

Procurorilor de la Anticorupție Constanța nu le mai ajung cheltuielile de judecată

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au judecat ieri apelurile formulate de procurori și de Sorin Bogdan Zvîrcolescu, de 22 de ani, din Constanța, împotriva sentinței prin care tânărul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu executare. Zvîrcolescu este judecat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență. El a fost prins pe 29 noiembrie 2006, în flagrant, la terasa „New Safari”, în urma unui denunț făcut de prietenul nepoatei unei bătrâne, ce fusese strămutată din Bulgaria. Elena Bododel era îndreptățită să primească despăgubiri de la Statul Român în valoare de 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată în 1999 și a fost aprobată în iunie 2006, iar suma de bani urma a fi luată în două tranșe. Iulian Robert Flodor a aflat că Sorin Bogdan Zvîrcolescu ar fi ajutat și o altă persoană cu o problemă similară și a apelat la el pentru a interveni pe lângă membrii comisiei care se ocupau de restituirea banilor. Doar că după ce s-ar fi văzut cu banii, cei care solicitaseră ajutorul nu au mai vrut să-i dea partea lui Zvîrcolescu și l-au reclamat la DNA. Discuții pe tema cheltuielilor de judecată Înainte de a da cuvântul pe fond, instanța a sugerat procu-rorului să facă precizări legate de apelul declarat în privința cheltuielilor de judecată, dacă acestea pot fi dovedite. În motivele de apel, procurorii au susținut că suma de 1.150 de lei acordată de instanță a fost apreciată ca fiind mult prea mică. „Rugăm instanța să reaprecieze asupra cheltuielilor de judecată, având în vedere volumul mare de muncă în cercetările întreprinse atât în faza de urmărire penală, cât și pe parcursul procesului propriu-zis“, a afirmat procurorul DNA prezent în sală, Beatrice Șișman. Atitudinea procurorului nu ne miră, dacă ținem cont de faptul că în anul respectiv dosarul lui Zvîrcolescu a fost singurul finali-zat de cei de la Anticorupție Constanța. Probabil că așa încearcă cei de la DNA Constanța să acopere salariile primite nejustificat în acel an.J În ceea ce privește cuantumul pedepsei, procurorul a precizat că acesta nu ar fi trebuit coborât sub minimum special prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, procurorul a afirmat că DNA nu este de acord cu confiscarea sumei de 30.000 de lei în folosul statului, bani care i-au fost înmânați lui Zvârcolescu pentru realizarea flagrantului. Aceasta ar fi trebuit să fie îna-poiată denunțătorului. DNA nu era competent să efectueze urmărirea penală În apărarea lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, avocatul Ion Popescu a susținut că DNA nu era competent să efectueze urmărirea penală în acest caz, având în vedere că valoarea obiectului material era sub 10.000 de euro. În opinia avocatului, organul competent este Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, motiv pentru care se impune casarea sentinței și trimiterea dosarului pentru refacerea urmăririi penale. El a mai spus ca în sarcina clientului său nu se poate reține infracțiunea de trafic de influență. „Din probele administrate în cursul urmăririi penale nu rezultă ca Zvîrcolescu să fi indicat numele, calitatea și o instituție competentă să soluționeze o astfel de cerere. Chiar și denunțătorul arată că, după ce și-a primit banii, a realizat că inculpatul avea o putere deosebită și că el ar fi putut fi membru al comisiei. Prin urmare, nu se poate discuta despre realizarea laturii obiective a infracțiunii de trafic de influență ci, cel mult, despre infracțiunea de înșelăciune”, a mai precizat Ion Popescu. În plus, din moment ce nu există niciun prejudiciu, Sorin Zvîrcolescu ar trebui achitat și pentru această infracțiune. Avocatul și-a exprimat nemulțumirea și vizavi de modalitatea de executare a pedepsei, afirmând că „scopul pedepsei poate fi atins și printr-o pedeapsă cu sus-pendare“. În finalul pledoariei, Ion Popescu a afirmat că „nu Zvârcolescu este elementul corupt al țării“, iar acesta, în condițiile în care corupția există, dar nu avem corupți. Instanța a amânat pronunțarea pentru 10 aprilie.