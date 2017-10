Procurorii sunt nemulţumiţi de achitarea Nicoletei Popescu pentru pruncucidere

Procurorii sunt nemulțumiți de achitarea Nicoletei Popescu pentru pruncucidere

Procurorii au atacat în apel sentința de achitare pronunțată de Tribunalul Constanța în favoarea Nicoletei Popescu, o tânără acuzată de pruncucidere, după ce și-a abandonat copilul nou-născut. În timpul procesului de la Tribunalul Constanța, reprezentantul Parchetului a solicitat judecătorilor condamnarea Nicoletei Popescu la o pedeapsă privativă de libertate. Procurorul a cerut totuși să se aibă în vedere atitudinea sinceră a femeii din timpul procesului și situația ei socială. Apărarea a solicitat achitarea sau, în subsidiar, aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege. Reamintim că, la instanță, Nicoleta Popescu a recunoscut și regretat fapta. Femeia a declarat că nu a vrut să meargă la spital pentru că, anterior, a născut o fetiță care a murit, iar medicii au lăsat-o să se chinuiască. „M-am speriat și am fugit pe câmp. Concubinul meu a dus copilul la spital, unde micuțul a decedat. Eu nu i-am cauzat nicio vătămare sau leziuni copilului. Mi-a luat Dumnezeu mințile și nu am mai realizat ce se întâmplă cu mine”, a mai afirmat Nicoleta Popescu. Potrivit rechizitoriului, pe 17 august 2006, Nicoleta Popescu a născut acasă, fără să știe nimeni, și a fugit imediat după ce a dat naștere pruncului. Femeia și-a abandonat copilul la câteva minute după ce l-a născut. Ea susține că s-a speriat când l-a văzut pe micuț că plânge și nu a mai știut ce să facă. Mai mult, tânăra nu a anunțat pe nimeni și a stat ascunsă timp de mai multe ore în apropierea casei. Ajuns la domiciliu, concubinul acesteia a văzut pe copilul și a anunțat imediat ambulanța. Din păcate, medicii nu au putut să îl mai salveze pe micuț, el decedând la câteva ore după ce a ajuns la spital. În condițiile în care sentința de achitare a fost atacată, dosarul va fi trimis la Curtea de Apel Constanța.