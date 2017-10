Procurorii, nemulţumiţi de pedepsele aplicate în cazul sustragerilor masive de fier vechi din 2002

Procurorii, nemulțumiți de pedepsele aplicate în cazul sustragerilor masive de fier vechi din 2002

Procurorii constănțeni au atacat în recurs decizia magistraților de la Curtea de Apel Constanța pronunțată în cazul sustragerilor masive de fier vechi din ianuarie 2002. În acest caz au fost trimise în judecată cinci persoane: Aurel și Ana Mangu, Nadîr Geambec, Gheorghe Șerbea și Vasile Vrabie. Ele au fost cercetare pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat și complicitate la această infracțiune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, evaziune fiscală și fals intelectual. În urmă cu câteva luni, Curtea de Apel a admis apelul formulat de procurori și a majorat pedeapsa aplicată lui Șerbea de la trei ani și trei luni de închisoare la trei ani și patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Totodată, instanța a dispus desființarea înscrisurilor falsificate. Judecătorii de la Curtea de Apel Constanța au menținut sentința Tribunalului prin care Vasile Vrabie a fost achitat, Aurel Mangu a fost condamnat la un an de închi-soare cu executare, Nadîr Geambec și Ana Mangu au primit câte șase luni de închisoare cu suspendare condiționată, pentru evaziune fiscală, respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată și au fost achitați pentru furt și complicitate la furt calificat. Prin aceeași sentință Tribunalul Constanța a dispus ca cele patru persoane găsite vinovate de comiterea faptelor să achite suma de 112.000 dolari, contravaloarea fierului vechi sustras și nerecuperat. Potrivit rechizitoriului, pe 5 februarie 2002, compania Navrom Galați a sesizat Poliția Port Constanța că a fost sustrasă de pe barja nr. 30030 cantitatea de 1.350 tone de fier vechi, proprietatea SC Duferco Lugano SA. Barja era acostată în dana 91 a portului Constanța. Cu ocazia investigațiilor efectuate, s-a constatat că numărul de inventar al barjei a fost modificat și că fierul vechi provenea din dezmembrări de vagoane de căi ferate. Anchetatorii au stabilit că, în luna ianuarie 2002, în baza unei înțelegeri între Geambec, Mangu, Șerbea și Vrabie ar fi înlesnit furtul celor 1.350 tone de fier vechi, pe care l-ar fi valorificat către o altă firmă, prin falsificarea mai multor documen-te de proveniență, avize de expediere și facturi fiscale. În plus, lui Geambec i se reține că nu a înregistrat în conta-bilitate activitățile și veniturile realizate, sustrăgându-se de la plata obligațiilor către bugetul de stat. Termenul de judecată al recursului este stabilit pentru data de 7 septembrie.