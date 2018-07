Procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu au fost puşi sub control judiciar

Procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu au fost puși sub control judiciar

Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i-a pus sub control judiciar pe procurorii de la Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, în urma plângerii penale depuse de către deputatul PSD, Andreea Cosma, scrie romaniatv.netProcurorii i-au interzis lui Lucian Onea să mai lucreze la dosarul lui Vlad Cosma, ceea ce înseamnă că dosarul va fi repartizat unui alt procuror. Procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu de la DNA Ploiești sunt urmăriți penal din luna mai 2018, fiind suspectați că în perioada aprilie - mai 2015 ar fi constrâns o persoană să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate DNA Ploiești și folosite drept probe în două dosare."Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează acte de urmărire penală față de suspecții Negulescu Mircea și Onea Lucian sub aspectul participației improprii, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal). În fapt, procurorii au reținut că, în perioada aprilie - mai 2015, suspecții Negulescu Mircea (la data săvârșirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești) și Onea Lucian (procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia", a transmis atunci, printr-un comunicat de presă, Parchetul instanței supreme.Parchetul General mai spune că documentele falsificate au fost expediate Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești și folosite drept probe în două dosare, precum și în susținerea/motivarea unei cereri de extrădare.De asemenea, Parchetul spune că face aceste precizări ca urmare a dezbaterilor existente în spațiul public pe această temă.Acest dosar a fost deschis după ce fostul deputat PSD Vlad Cosma i-a acuzat pe cei doi procurori de falsificare de probe în dosarul în care apar numele fostului premier Victor Ponta și cel al fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Cosma a susținut că șeful DNA Ploiești și fostul procuror Mircea Negulescu l-au determinat să depună în dosar liste falsificate conținând datele de identificare ale unor alegători din Republica Moldova.Atât Mircea Negulescu, cât și Lucian Onea au fost audiați la Parchetul General în acest dosar, iar marți, în ziua audierii sale, a demisionat din funcția de procuror șef al DNA Ploiești, "pentru a nu afecta credibilitatea și prestigiul instituției”."Procurorul șef al Serviciului teritorial Ploiești Lucian Onea a transmis conducerii instituției o cerere de eliberare din funcția de conducere pe care o deține, având în vedere situația ivită ca urmare a anchetei demarate împotriva sa, pentru a nu afecta credibilitatea și prestigiul instituției și pentru a nu crea o vulnerabilitate la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești. În cererea menționată, acesta apreciază că acuzația care îi este adusă, de participație improprie la complicitate la infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare în dosarul aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este total nefondată și nu are corespondent în realitate”, a transmis DNA marți seară.