Procurorii DNA au extins urmărirea penală faţă de şefa CNA

Procurorii DNA au extins urmărirea penală față de șefa CNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus extinderea urmăririi penale față de Laura Corina Georgescu, președinta Consiliului Național al Audiovizualului (C.N.A), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- abuz în serviciu, în formă continuată (5 acte materiale),- instigarea la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată(5 acte materiale).Anchetatorii spun că, în calitatea sa de președinte al CNA, suspecta Laura Georgescu a fost cea care a instigat în perioada 2013 - 2014, la întocmirea unor sesizări cu date nereale, în vederea înregistrării unor lucrări ce au intrat în analiza plenului CNA și care au fost soluționate prin sancționarea a 4 posturi de televiziune (5 sesizări nereale), altele decât cele referitoare la cele 7 posturi de televiziune care au făcut obiectul actelor de cercetare anterioare.„După precedenta extindere a urmăririi penale (aspecte mediatizate la datele de 2 aprilie, respectiv 24 aprilie 2015), a continuat efectuarea cercetărilor. În acest context, un număr de 4 operatori TV sancționați ca urmare a demersurilor efectuate de președinta CNA, suspecta Georgescu Laura, în baza sesizărilor false realizate chiar la instigarea acesteia, au comunicat date utile anchetei.Printre datele comunicate de operatorii TV au fost identificate noi sesizări care conțineau date false, fiind promovate de suspecta Georgescu Laura și care au avut ca rezultat sancționarea acestora.În unele cazuri, sesizarea a fost redactată și înregistrată înainte ca emisiunea reclamată să fi avut loc. În final, luând în considerare și infracțiunile/starea de fapt mediatizate prin comunicatele 662 și 774 din 2 respectiv 24 aprilie 2015 și cele prezente, în sarcina suspectei Georgescu Laura s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, din care una în formă continuată (25 acte materiale) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată (25 acte materiale) – cu referire la sesizările falsificate care au stat la baza sancționării cu amendă a 11 posturi TV”, potrivit procurorilor DNA.În cauză s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor imobile și mobile, inclusiv asupra conturilor bancare, aparținând suspectei Georgescu Laura – Corina până la limita de 2.296.200 lei, sumă reprezentând valoarea cu care cinci posturi de televiziune s-au constituit până în acest moment drept parte civilă.