Procurorii DNA au extins ancheta în cazul primarului Radu Mazăre

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat, astăzi, la ieșirea de la DNA, că procurorii au extins ancheta în dosarul de corupție și l-au pus sub acuzare și pentru fals, în legătură cu declarațiile sale de avere și împrumutul făcut, cu mult timp în urmă, cetățeanului de origine greacă."Am depus un înscris, respectiv contractul meu, de acum 10 ani, de împrumut. M-au anunțat că au extins urmărirea penală pentru fals în declarații, declarațiile mele de avere. Și am stat să studiez dosarul", a spus Radu Mazăre.Primarul Constanței a arătat că nu dorește să comenteze acuzațiile și situația dosarului său, amintind că procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kovesi, a făcut sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii în cazul său, pentru unele afirmații."Cred că astăzi, dacă încep să vă dau detalii, o să spună (Kovesi, n.r.) că fac justiție la televizor. Tot ce pot să vă spun e că m-am uitat în cele 10 dosare (...) Dar nici asta nu am voie să vă spun", a precizat Mazăre, citat de Mediafax.